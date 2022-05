Se “Santa Maradona” e il pollo tikka li cucina Mohammad

TORINO. La storia comincia nel 1996 sempre in via Gioberti. Quello che oggi si chiama “Curry zone” all’inizio era il “Kashmir” e in quel momento, 26 anni fa, i ristoranti indiani a Torino non arrivavano a tre. Mohammad Ehsan è pakistano ed è stato l’unico ad aprire una trattoria indiana in città: piatti semplici ed essenziali che ne fanno un luogo unico. E infatti Marco Ponti lo sceglie per alcune scene del suo capolavoro “Santa Maradona”.

Poco dopo l’apertura il ristorante di Mohammad viene travolto dal successo e tutto cominciò da una recensione di Edoardo Ballone sulle pagine de La Stampa, le parole del grande critico innescarono curiosità e interesse. «Avevamo code lunghissime» dice Mohammad che allora contava su una decina di collaboratori. Poi i ristoranti di cucina indiana si sono moltiplicati, ma in via Gioberti è rimasto uno zoccolo duro di appassionati. Mohammad ha cambiato passo dopo passo la sua cucina portando piatti pakistani come l’agnello Gary Goshat, intenso mix di spezie e yogurt. La trattoria indo-pakistana si è evoluta e sfruttando alcune peculiarità della sua cucina ha realizzato una linea dedicata ai celiaci e portato nel menù anche alcuni principi della cucina ayurvedica. Con Mohammad ci sono i figli Sahad, che porterà avanti la tradizione del ristorante, e Zoaib che nonostante la grande passione per sala e cucina stra finendo il suo percorso di studi a Zurigo che lo lanceranno nel mondo del business internazionale.

Il titolare Mohammad nel suo ristorante

L’atmosfera di “Curry Zone” è unica in città. Dalla musica di Nusrat Fateh Ali Khan, la grande voce pakistana che ha sedotto Peter Gabriel e i Massive Attacck, ai pakora, passando per il pollo tikka e per le storie che lo scontroso Mohammad racconta. I luoghi hanno un’anima e il “Curry zone” ha la capacità di portarti via da quell’angolo del quartiere di Crocetta. Lo fa con l’atmosfera, la gentilezza, ma soprattutto con un cibo buono e curato dal rapporto qualità prezzo abbastanza unico per un ristorante indiano.