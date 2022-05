Hendrick’s Neptunia: i sapori della Scozia in bottiglia

Fare del bene al pianeta passa dalle piccole cose. Comportamenti, abitudini, stili di vita e, soprattutto, di consumo fanno sempre più la differenza. Non sorprende, quindi, che anche il mondo dei distillati si sia intonato a questo nuovo trend proponendo ricettazioni che guardano sempre di più al rispetto della materia prima, della sua raccolta e del contesto in cui tutto ciò avviene. È il caso di Neptunia la nuova referenza di gin che l’etichetta Hendrick’s ha lanciato sul mercato a supporto di un progetto di sostenibilità ambientale che ha riunito le associazioni ZeroCO2 e Worldrise assieme all’artista e designer Matteo Cibic, che per l’occasione ha realizzato un’installazione ispirata ad Anfitrite, moglie di Nettuno. Obiettivo: contribuire alla riforestazione di 100 mq di fondale marino del Golfo di Aranci in Sardegna attraverso il trapianto di circa 2.500 piante di posidonia, fondamentali per mantenere il benessere della biodiversità e contrastare l’erosione costiera. Alfieri del progetto, i bartender di otto locali milanesi che hanno stilato una drink list per sensibilizzare i clienti sull’importanza della salute del mare un sorso alla volta.

Hendrick’s Neptunia, infatti, è realizzato a partire dai sapori delle botaniche provenienti dalla costa scozzese dell’Ayrshire (dove ha sede la distilleria), che vengono coltivate in maniera 100% sostenibile e raccolte con sistemi green al fine di preservare l’ambiente in cui crescono. Un’attenzione che si trasforma in gusto grazie alla maestria di otto professionisti della miscelazione Made in Milan. Dom Carella (di Carico) firma “The Sea Merchant”, cocktail nato dall’incontro tra spezie afrodisiache e sapidità dell’acqua di mare. Edoardo Nono (di Rita), invece, è l’autore di “High Tide”, cocktail che prevede anche l’utilizzo di acqua marina vaporizzata. “Uno, Neptunia, Centomila”, è il drink creato dai bartender di Octavius che prende forma dall’esaltazione delle note marine e costali del gin con la fresca aggiunta di agrumi. Di sapore esotico il mix realizzato da Cesar Arujo (di Bob): “Umibozu”, che in giapponese significa “monaco di mare”. Sempre dal Giappone arriva l’ispirazione per “Estate Asiatica”, miscelazione ideata dai professionisti di Officine che hanno inserito nel cocktail il cetriolo a mo’ di contorno (come si usa fare nei ristoranti nipponici). Da Ceresio 7 arriva “Collins del Marinaio”, una versione moderna ed elegante dell’acqua bevuta dai marinai sulle navi che veniva allungata con alcol per renderla gradevole. Infine, “Brezza Marina” e “Tritone”, frutto della creatività dei bartender di Melia Radio e Bulgari.

Ad accompagnare i nuovi cocktail c'è stata anche la collaborazione artistica di Matteo Cibic che ha realizzato un'opera ad hoc installata in piazza XXV Aprile e intitolata Neptunia. Si tratta di una statua che raffigura Anfitrite, dea greca protettrice del mondo marino, e realizzata, in parte, in plastica riciclata. L'opera comprende anche un avanzato sistema fluido di 90 litri di speciali microalghe, parte di una tecnologia green altamente innovativa in grado di consumare tanta anidride carbonica quanto 18mila metri cubi di alberi. «Il mio augurio è che l'installazione, oltre a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della salute del mare, possa anche stimolare i più giovani a studiare e, di conseguenza, realizzare nuove tecnologie utili a salvaguardare il Pianeta», ha spiegato Cibic. Intanto, in attesa che i giovani completino il percorso di studi, il primo passo si può già fare al bancone del bar.

Ne sono consapevoli anche i vertici di Velier, azienda che importa e distribuisce in Italia il brand Hendrick’s: «L’Horeca è ripartito molto forte, c’è voglia di uscire e sperimentare cose nuove. L’uscita dalla pandemia, inoltre, ha innalzato la richiesta di prodotti di alta fascia. I clienti ora consumano meno alcolici, ma di maggiore qualità. Un trend che premia la proposta di Hendrick’s e che ha permesso un’ulteriore accelerazione del posizionamento del brand fra i clienti di tutte le fasce d’età», ha riferito Marco Callegari, area manager Lombardia di Velier. Insomma, una consapevolezza che dal gusto può trasferirsi all’ambiente senza per questo incorrere nell’accusa di greenwashing: «A livello globale Hendrick’s ha deciso di supportare anche i progetti di Seagrass, al fine di proteggere la famiglia delle alghe e delle specie viventi che abitano i fondali marini di tutto il mondo. In Italia la stessa cosa sta succedendo con Worldrise. Ovviamente, la finalità ambientale passa dalla bontà del prodotto. Ma Hendrick’s è solo il messaggero. Tocca poi ai clienti cogliere le opportunità di cambiamento», ha concluso Sofia Gargano, brand manager di Hendrick’s in Italia.