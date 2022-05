Moto a tutto Prosecco: è La Gioiosa il brindisi ufficiale del Gran Premio d'Italia

Bollicine e velocità. Il binomio non è sicuramente nuovo, ma la notizia che l'Italia continua a essere un simbolo di festeggiamenti e brio è sicuramente una conferma che fa bene. Ai produttori e all'economia, visto che il Prosecco Doc vale da solo 2,4 miliardi di fatturato all'anno. Ed è proprio un Prosecco, quello de La Gioiosa a confermarsi brindisi ufficiale di tutte e tre le categorie del motomondiale: a partire dal Gran Premio d’Italia Oakley dell'ultimo weekend di maggio al Mugello, per poi passare a Moto2 e Moto3.

Una partnership quella tra motociclette e bollicine La Gioiosa che non è una novità, visto che avevano già celebrato insieme le imprese dei motociclisti più veloci al mondo in occasione del Gran Premio delle Americhe, che si è corso sul circuito di Austin (Usa) lo scorso 10 aprile, ma sicuramente è una storia destinata a continuare. È notizia certa che dopo la premiazione italiana da parte di Leonardo Moretti Polegato, sia stata rinnovata la partnership anche in vista del Gran Premio di Gran Bretagna, che si disputerà sullo storico tracciato di Silverstone il 7 agosto. Oltre che sul podio delle premiazioni, i vini de La Gioiosa vengono degustati all'interno del MotoGP™ VIP Village, per offrire agli ospiti il piacere delle fresche bollicine trevigiane, in attesa dei piloti più veloci al termine della gara. La Gioiosa è presente anche sul tracciato di gara: la cartellonistica a bordo pista porterà il marchio della cantina trevigiana, che farà da cornice alle accelerazioni e ai sorpassi più attesi dai tifosi e dagli appassionati.