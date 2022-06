Addio Beppino Mancini, re del cacciucco

“Io faccio il cacciucco con cinque C”. Così col sorriso sulle labbra Giuseppe Mancini, per tutti Beppino, storico ristoratore di Livorno, ha corretto Amadeus e gli autori di Rai1, rei di aver scritto il nome del piatto in modo non accettabile per un livornese. Era stato ospite nel dicembre scorso ai Soliti Ignoti e aveva scelto di indossare i colori della sua città.