Ilaria Puddu: da Pizzium a Giolina, la super imprenditrice della pizza

Intuito femminile, coraggio e teoria applicata è quello che ci vuole per avviare un’attività nel mondo del food retail, ossia la ristorazione a catena, e immaginare di aprire presto a Parigi o New York. In un business che concorre al giro d’affari dei consumi fuori casa, circa 75 miliardi di euro nel 2022 (saranno 80 miliardi di euro nel 2023), c’è spazio per l’idea imprenditoriale di Ilaria Puddu.