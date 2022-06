In Liguria con WineAround per fare un giro dei vini d'Italia

È un giro per l'Italia da bere quello proposto da "WineAround in Riviera", la manifestazione enologica delle eccellenze regionali in programma il 3 e 4 giugno nei giardini della Casa Valdese di Vallecrosia, in provincia di Imperia. A fare da apripista del gusto nel bicchiere sarà la Liguria, che ospita la rassegna, e grande protagonista sarà anche il Piemonte.

Fra i tesori liguri da sorseggiare non mancheranno spumanti Metodo Classico da vitigno autoctono come il Vermentino, l'Albarola e un rosato a base di Ormeasco, vitigno a bacca nera tipico della Riviera di Ponente. Presente anche il prezioso Moscatello di Taggia denominato “vino dei Papi”, vitigno che ha rischiato l'estinzione (scongiurata a partire dal 2003 grazie all'impegno dei produttori che si son riuniti in un'associazione). Per il Piemonte all'appello risponderanno spumanti come Arneis, Cortese, Erbaluce, Moscato e una chicca a base di Ruchè in purezza, fra i vitigni più rari del Monferrato astigiano. Accanto alle varie declinazioni del Nebbiolo, come quella di Dronero, denominato anche Chatus, simbolo del recupero di vitigni rari e del difficile lavoro dei vignaioli della fascia prealpina e pedemontana.

Nel complesso sarà possibile esplorare le particolarità di oltre 350 etichette provenienti da tutta Italia. Al banco degustazione sparkling star con una selezione di bolle tricolore dal Prosecco al Franciacorta, dal Trento alle bollicine da vitigno autoctono. E si potrà fare anche un viaggio fra le birre artigianali che completerà questo ritorno in presenza, molto atteso dopo la pandemia.

"Finalmente dopo due anni di emergenza Covid si sta gradualmente tornando alla normalità" spiega Patrizia Biancheri, assessore al Turismo del Comune di Vallecrosia, che sottolinea il successo della manifestazione (organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia, l’associazione Il Borgo Antico e il Piemonte) che prima dell'emergenza sanitaria registrava oltre 1.200 presenze giornaliere. Anche quest'anno attenzione alla solidarietà con il vino "Il Buon Sapore" del Castello di Meleto, toscano, un Chianti Classico Docg acquistato per contribuire al progetto solidale dell'associazione onlus Noi per Voi a cui andrà il ricavato delle vendite.