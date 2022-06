Da Felicin a Monforte d'Alba si respira la storia. E l'enogastronomia che emoziona

6 aprile 2002: sono passati vent’anni e già allora su Specchio de La Stampa raccontavo (allora senza dare voti) di questo posto storico cui avrei potuto dare, scrivevo, un bel 14, anche un ottimo 14.5/20. Voto a parte (e in ascesa visto il mio 16/20 di oggi), anche ora, dopo un ventennio, non riesco a non emozionarmi in questo angolo del Barolo, sia per i ricordi, sia per la storia, sia per l’enogastronomia.

L’ultimo mio passaggio da queste parti è stato cinque anni fa. Ci ritorno approfittando del Vinum, la grande manifestazione di Alba che ha fatto assaggiare 200 mila calici a gente che è venuta da ogni dove e ha affollato le vie della capitale del tartufo bianco (20% della produzione italiana). Dopo gli assaggi, il goloso ha lasciato la città della Ferrero ed è venuto a mangiare in questa cittadina, Monforte d'Alba, che offre ogni tipo di ristorazione di qualità.

Qui, da Felicin, si respira la storia: il bisnonno garibaldino, il nonno Felicin che ha trasformato l’osteria di una volta in un locale sempre più importante e che poi ha affidato a Giorgio Rocca. Le generazioni sono documentate nelle struggenti foto in bianco e nero appena oltre la cassa: il caro amico Giorgio non c’è più e oggi l’ufficio è affidato alla nuora Silvia mentre i mestoli sono appannaggio di Felice Davide detto Nino, aiutato in cucina dal figlio Leonardo (26 anni) e in sala da un altro bravissimo figlio, Filippo, di 24 anni (ci sono altri due fratelli ma non si occupano del ristorante o dell’albergo diffuso, di 30 stanze).

Non sono molti in Italia i grandi ristoranti che si tramandano di generazione in generazione e sono quelli che io adoro. Sono, in genere, i più attenti a trasferire gli insegnamenti, i piatti, il tipo di cucina, dalle nonne e dai nonni a nipoti e bis nipoti. E’ in locali come questo che troverete con maggior facilità Terra Territorio Tradizione, la mia felicità.

Ci sono due menu degustazione (a 65 e a 80 euro), più una ventina di piatti alla carta: non sono molti (cosa che capita ormai quasi dovunque) ma se voi amate il Piemonte della gola, non avrete che da assaggiare: le sfiziosità tradizionali come pre antipasto, gli asparagi con maionese alla senape, i tagliolini con un delicato ragù, i ravioli di magro (io ci ho bevuto sopra un calice di Barolo di Gianni Gagliardo), il salmerino scottato con menta e piselli, il coniglio all’Arneis, la guancia di fassona brasata, i dolci della casa e la piccola pasticceria ben assortita.

Pranzo medio completo alla carta con 80-90 euro.

Giardino da Felicin

Monforte d’ Alba (Cuneo), via Vallada 18

Tel. 0173.78225, www.felicin.it

Chiuso domenica sera e tutto lunedì

Ultima prova: 24-4-2022

VOTO 16/20

POSIZIONE 3 stelle su 5

AMBIENTE 3 stelle su 5

SERVIZIO 2 stelle su 5

VINI 3 stelle su 5