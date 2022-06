Un anno in cucina con Peppe Guida: gli spaghetti alla Vico Equense

Esistono gli spaghetti alla Nerano, gli gnocchi alla sorrentina. Ma non c’era, fino ad ora, un piatto dedicato a Vico Equense. Per questo Peppe Guida (chef del ristorante stellatoAntica Osteria Nonna Rosa e di Villa Rosa-La Casa di Lella) ha pensato ad un primo che portasse il nome della cittadina dove vive e lavora. Nascono così questi spaghetti che utilizzano, come ingrediente principale, le zucchine, verdura di stagione che ritroveremo anche nelle prossime ricette di giugno.