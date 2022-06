La marmellata che ha conquistato la regina Elisabetta e l'orso Paddington (e rilanciato l'industria conserviera) di Jeanne Perego

Elisabetta II nel video diventato virale

Al centro dello sketch della sovrana con il personaggio della letteratura per bambini un sandwich con la confettura di arance. Un alimento in calo 10 anni fa in Gran Bretagna e "rinato" proprio grazie a un film con il famoso animaletto