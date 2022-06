Alimentazione sana, come fare? "Ai ragazzi lo spieghiamo in video"

Parte oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, la seconda edizione della campagna di comunicazione #EUChooseSafeFood, lanciata da l’EFSA (European Food Safety Authority) in collaborazione con il Ministero della Salute. L’obiettivo dell’iniziativa è di dare risposte pratiche e semplici, anche attraverso brevi video, alle tante domande che i consumatori si pongono nella quotidianità in tema di alimentazione.