Nicola Rosset e il regno dei vitigni autoctoni

Qui la storia parte da lontano e racconta di una famiglia di “grapat” lombardi, così erano chiamati i personaggi che durante il periodo della vendemmia erravano per i vigneti del Nord Italia con il loro alambicco mobile a cercare la miglior vinaccia da distillare per produrre la grappa. Sono i Levi, ramo familiare materno di Nicola Rosset, imprenditore lungimirante valdostano. Uno di loro, Guglielmo Levi, verso la fine del 1800 approda ad Aosta e nel borgo di Sant’Orso fonda la sua distilleria. E qui, generazione dopo generazione, cominciano a produrre grappe di qualità, raccogliendo le vinacce dalle cantine della Valle d’Aosta. Nel terzo millennio, sono ben tre i brand posseduti dalla famiglia: accanto alla storica Distillerie Saint Roch, appaiono Ottoz e Levi Distillati dedicata ai vitigni autoctoni in purezza. E oggi si assiste anche alla costruzione della nuova distilleria.



Sempre a inizio millennio, Cesare e il figlio Nicola decidono che è tempo anche di far esprimere le potenzialità dei vitigni valdostani in vini identitari. La montagna in un bicchiere: si potrebbe definire così l’investimento imprenditoriale e sentimentale. Nei primi tre ettari di vigneto in località Senin di Saint-Christophe, mettono a dimora chardonnay, syrah e l’autoctono cornalin. Di lì a poco entrerà nella gamma anche il petit rouge, vitigno simbolo tra gli autoctoni valdostani. E ancora, negli anni successivi, l’azienda Rosset rileva altri 2 ettari vitati di moscato bianco nella zona vocata di Chambave, dove nasce lo Chambave Muscat Vallée d’Aoste. L’ultima fase è quella che ha abbracciato i terreni oltre i 900 metri di quota del comune di Villeneuve. Qui, in un luogo davvero eroico, su pendenze oltre il 50%, sono coltivati petite arvine e pinot gris. Nicola Rosset (foto E. Greco)

Ma non è finita, perché ad aprile 2020 Nicola Rosset scommette su un altro terreno, un appezzamento situato a 850 metri sopra St. Christophe, in località le Croux dove, fra qualche anno, verranno vendemmiati syrah e chardonnay. Oggi la cantina è completamente ecosostenibile e a costo zero grazie all'impiego di pannelli fotovoltaici. I vigneti, una dozzina di ettari per 50mila bottiglie, sono affidati alla super consulenza dell’enologo Luca D’Attoma, mentre la quotidianità del lavoro è affidata a due giovani enologi davvero molto bravi: Matteo Moretto (determinato) e la venticinquenne Carole Bich. A loro, l’esercizio che prevede anche l’uso delle anfore di terracotta di Francesco Tava e degli orci toscani. A far da brand ambassador, il bravo Angelo Sarica.

Sopraquota 900

Ma veniamo ai vini che per certi versi hanno del clamoroso cominciando dai bianchi di casa Rosset. Emerge prepotente un cru, il Sopraquota 900, annata 2020, che è un eccezionale vino d’altura da uve petite arvine di 30 anni d’età che si inerpicano anche oltre i 1.000 metri; pressato e affinato in parte in anfora, in parte in orcio toscano, in parte in barrique e il resto in acciaio. Perfettamente bilanciato tra sapore e mineralità. Dal colore giallo oro ti avvince la nota di frutta esotica matura ed erbe officinali in abbondanza dove spicca il rosmarino. In bocca è pieno, elegante, balsamico, decisamente intenso. E ricordo ancora nello scorso ottobre l’applauso a scena aperta durante la degustazione da me condotta a Vinitaly Special Edition, con collegamento in diretta con Nicola Rosset. Emozione. Stesso uvaggio, ma da vigneti a quote più basse, per il Vallée d’Aoste Petite Arvine 2020, vinificato solo in acciaio. Ha note di glicine e frutta esotica come se fosse una banana speziata; in bocca appare setoso e vellutato. Pinot Gris



Torniamo sulle alte vette per scoprire il Vallée d’Aoste Pinot Gris 2020, che fa solo acciaio. E qui senti le note fresche delle caramelle alla frutta, con una pesca molto intensa, talco; in bocca ne apprezzi l’avvolgenza morbida e la chiusura sapida. Clamoroso l’assaggio del 2021 che ha fatto una macerazione sulle bucce più lunga, estremizzata, e poi passaggio in legno - barile – e che mostra note nette di pera e poi in bocca una filigrana che rimanda al frutto per un sorso complesso e pieno. Uscirà ad agosto di quest’anno e, per quanto mi riguarda, sarà un avvenimento. Chardonnay Poi un altro cru da un vigneto a circa 800 metri d’altezza, il Vallée d’Aoste Chardonnay, vinificato con pressatura soffice, lavorazione in barriques e barili di rovere francese, macerazione pellicolare prefermentativa a freddo. Ha note di crema pasticciera e arancio candito. Mostra i muscoli come un grande bianco di caratura internazionale; pieno e croccante in bocca, finisce con un’iconica sapidità. E infine lo Chambave Muscat, da moscato in purezza. Lavorazione in parte in anfora con 6 mesi di affinamento su buccia e in parte in acciaio. Macerazione pellicolare prefermentativa a freddo. Al naso senti subito l’aroma con note di menta e in bocca un velluto che finisce con un amaricante finale.