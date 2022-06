Val Germanasca, quel luogo sereno che il turismo non ha ancora scoperto

Quando otto anni fa decisi di cercare una piccola baita di montagna in un luogo tranquillo, dove rifugiarmi con la famiglia nei momenti di riposo, la scelta cadde quasi subito sulla Val Germanasca. Situata a poco più di un’ora da Torino, meno frequentata dai turisti rispetto alle vicine Val Chisone e Val Pellice, ma con la stazione sciistica di Prali posta alla fine del suo percorso - nel caso avessimo desiderato un po’ più di movida – questa valle era il luogo perfetto dove creare il nostro buen retiro, che abbiamo poi trovato in una piccola borgata a milleduecento metri di altitudine nel Comune di Perrero. Acquistata la casa, abbiamo iniziato ad esplorare i dintorni e ci si è aperto un mondo fatto prima di tutto di accoglienza e solidarietà, ma anche di numerose storie interessanti da raccontare.

Un luogo affascinante e carico di storia, parte integrante dell’Occitania, quell’antica area storico geografica, priva di confini politici, che abbraccia gran parte della Francia meridionale e aree limitrofe di Italia e Spagna, caratterizzata da una lingua comune, evoluzione dell’antico provenzale. Un luogo di incontro di culture e religioni, nel quale oggi Valdesi e Cattolici vivono in armonia grazie all’incessante opera di pace del pastore e del parroco locali. Fin da subito siamo stati accolti con calore dai residenti di questi piccoli insediamenti, sede un tempo di comunità numerose dedite all’agricoltura e all’allevamento del bestiame e oggi purtroppo quasi abbandonate. Un’accoglienza che si è trasformata in solidarietà quando qualche anno fa il tetto della nostra casa prese fuoco e poi in ospitalità entusiasta, quando la piccola chiesetta della vicina borgata di Vrocchi, fu riaperta dopo decenni per celebrare il nostro matrimonio, per l’organizzazione del quale si mobilitarono molti degli abitanti del luogo.

Ma sono le storie delle tante persone conosciute in questa valle che giorno dopo giorno ci hanno portato ad amarla sempre di più. La prima è quella di una famiglia che vive a pochi metri da noi: Angelo e sua moglie Daniela, che insieme ai loro due figli si sono trasferiti qui da Moncalieri una decina di anni or sono e che, dopo avere perso entrambi il lavoro, hanno scelto con grande coraggio di ripartire da zero aprendo un’Associazione culturale – il “Circolo Borgata Granero”. Gli ospiti del Circolo hanno l’opportunità di provare le specialità di Angelo, instancabile ai fornelli, sempre alla ricerca di connubi in grado di valorizzare i prodotti locali e la tradizione del territorio. “Potrei definire la mia cucina “a metri zero”, commenta Angelo. Molti dei prodotti che utilizziamo provengono infatti dal nostro orto, altri da produttori delle borgate vicine. Il nostro menu segue il ciclo delle stagioni e cerchiamo sempre di trasformare un pasto in una vera e propria esperienza, raccontando storie legate alla valle e anche accompagnando in un tour botanico nei boschi i nostri commensali”. Anche durante la pandemia Angelo non si è perso d’animo e ha dato vita ad un ciclo di dirette su Facebook durante le quali ha cucinato dal vivo i propri piatti per un pubblico via via sempre più numeroso. L’ultima sua fatica è “Vegania” un libro di ricette vegane realizzate con prodotti di montagna, frutto di tre anni di ricerca.

Val Germanasca sotto la nebbia vista da Borgata Granero, Perrero

A due passi da Borgata Granero, verso San Martino, è questa volta la Storia a parlarci. Sono infatti ben visibili le rovine dell’omonima Chiesa millenaria, testimone di una importante comunità religiosa presente in valle sin dal primo Medioevo. In alcuni angoli dell’unica navata sono ancora visibili piccoli frammenti di affreschi. Purtroppo, nonostante l’impegno degli abitanti che più volte si sono mobilitati per cercare di ottenere i fondi necessari per il suo restauro, la Chiesa è ancora in rovina, invasa dai rovi e le sue condizioni peggiorano anno dopo anno. Ad oggi è attivo anche un gruppo Facebook per sensibilizzare il più possibile sul tema Istituzioni ed eventualii investitori privati.

Sentiero dei bambini (Prali)

Se ci spostiamo verso Prali e imbocchiamo il bivio a destra che porta nel vallone di Massello arriviamo a Salza di Pinerolo, borgo che ad oggi conta meno di un centinaio di residenti, ma dalla grande tradizione di musica dal vivo: qui tra il 1988 e il 1999 si sono esibiti artisti del calibro di Branduardi, Ligabue, Vecchioni. E proprio quest’anno dovrebbe rialzarsi il sipario con un grande concerto dei Nomadi previsto per il prossimo 23 luglio. Si possono ancora vedere alcune foto dell’epoca nel Ristorante-Pizzeria “Da Didier”, gestito da Marianna e Andrea. Marianna, beneventina, approda a Salza di Pinerolo 22 anni fa per uno stage collegato ad un corso di cucina. Non è più tornata indietro. “Quando ho rilevato il locale avevo 23 anni – racconta con orgoglio. Cucinavo e servivo 30 coperti praticamente da sola”. La specialità del locale sono la pizza, cotta rigorosamente nel forno a legna, disponibile anche con impasto integrale, e il pesce, dove Marianna riversa la tradizione delle sue terre di origine, ma non mancano ricette occitane e piemontesi. Oggi il locale è un punto di riferimento della zona e dal 2015 c’è Andrea ad aiutarla “Ci siamo conosciuti in chat – dice Marianna sorridendo. Mi ha raggiunto da Torino e non è più andato via!”.



Scendendo da Salza e addentrandoci nel Vallone ci si imbatte nell’albergo - ristorante La Foresteria di Massello condotto egregiamente da Loredana Fancoli giunta qui dodici anni or sono dalla lontana Valtellina.“Ero venuta qui per un corso di fotografia – racconta – e mi sono subito innamorata di questa valle. Ho iniziato a frequentarla sempre di più fino a che si è presentata l’opportunità di rilevare questa attività. Per me si trattava di un salto nel buio, dal momento che provenivo da un’esperienza di lavoro in negozio, ma ho oggi credo di poter dire di aver vinto la mia scommessa”. Il menù che propone la Foresteria è raffinato, con una grande attenzione ai dettagli, anche nell’impiattamento e con un prezzo giusto. Eccezionale la selvaggina. “Abbiamo scelto di puntare sulla qualità – aggiunge – lavorando il più possibile con produttori e allevatori della zona”. Ma nella proposta di Loredana non mancano alcune specialità delle sue zone come lo zigoiner, delizioso spiedino di carne tipico dell’Engadina. Lei commenta questa scelta con una voce che si fa solo per un attimo un po’ malinconica: “Se metto nel menu i Pizzoccheri è come se avessi ancora accanto la mia mamma”.



Ma non è stata solo l’enogastronomia ad attirare la nostra attenzione. Mia moglie ed io siamo infatti appassionati escursionisti (i sentieri abbondano in valle e li abbiamo percorsi in lungo e in largo, da quelli più semplici ad altri piuttosto impegnativi) e adoriamo l’artigianato artistico, in tutte le sue forme. Per questo motivo ci siamo sentiti come in un parco giochi quando abbiamo scoperto il Sentiero dei bambini, un percorso semplice e pianeggiante adatto a chiunque, inaugurato nel luglio del 2021, che congiunge Ghigo di Prali con Villa, lungo circa due chilometri e mezzo e organizzato in “tappe”. Ognuna di esse riporta un brano parte di un racconto scritto dallo scrittore Guido Quarzo e mette in mostra delle meravigliose sculture in legno, opera del quarantaduenne Daniele Viglianco, che hanno una particolarità: sono tutte interamente realizzate con la motosega. Nel tempo ci siamo resi conto che le opere di Daniele costellano in realtà tutta la Val Germanasca: ve ne sono a Massello, a Salza di Pinerolo, a Prali, e ora anche….a casa nostra! Abbiamo infatti conosciuto personalmente Daniele alla tradizionale Fiera Zootecnica che si tiene ogni anno in autunno a Pomaretto e siamo rimasti colpiti dalla sua abilità, scoprendo in seguito che è uno degli artisti più conosciuti in Piemonte specializzato in questa tecnica particolare. Il suo laboratorio a Rorà, in Val Pellice è un luogo magico costellato di gnomi, tassi, gufi, civette delle nevi, scoiattoli, aquile, orsi, tutti a grandezza naturale. “Ho iniziato a scolpire con il coltello da bambino quando dovevo passare giornate interminabili a guardare le bestie di famiglia al pascolo – racconta. Intorno ai 15 anni sono passato allo scalpello e solo nel 2016 alla motosega. Da allora la mia “malattia” è peggiorata a tal punto che nel 2018 mi sono licenziato dall’azienda dove lavoravo e ho finalmente trasformato questa passione in un lavoro”. Oggi le sculture di Daniele sono presenti praticamente in tutta Italia: da Padova a Caserta, fino a Macerata.



Scendendo verso valle si arriva a Pomaretto dove incontriamo la gastronomia “Da Ferruccio”. Un omaggio della ventiseienne figlia Vanessa al papà prematuramente scomparso due anni fa a causa del Covid. Ferruccio Genre era conosciuto e amato da tutti. Ristoratore presso il “il Palazzetto” di Perrero, poi nelle cucine del rifugio Serafin in località Bourcet, egli era celebre per i suoi agnolotti che io stesso ho avuto il privilegio di gustare più volte. Mentre il papà era ancora vivo, Vanessa – una laurea in lettere – stava già pensando di lasciare il suo lavoro a Prali da maestra elementare per affiancarlo in cucina. Poi la scelta definitiva. “All’inizio è stata dura – racconta Vanessa – ma non c’è stato un giorno in cui io mi sia pentita della scelta che ho fatto. Ovviamente nella nostra offerta non possono mancare gli agnolotti freschi, ai quali affianchiamo una scelta di piatti tipici della tradizione piemontese e qualche proposta un po’ fuori dagli schemi, come il poke, piatto di pesce crudo di origine hawaiana, che è entrato recentemente in menu. Dal prossimo 23 aprile sarà anche possibile consumare i cibi sul posto, con qualche coperto all’interno del negozio e un dehor sulla strada.Queste sono solo alcune delle storie nelle quali mi sono imbattuto in questi anni, ma la Val Germanasca, apparentemente burbera, con il suo percorso tortuoso e le numerose borgate abbarbicate sulle sue pendici continua a stupirci ogni giorno, confermando sempre di più la bontà della nostra scelta.