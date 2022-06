Il nuovo menù di Massimo Bottura: "Basta manierismo, vi voglio sfamare con le emozioni"

Sarà per la cucina che rifulge come il cuore d’acciaio delle grandi navi, sarà per l’ordine che regna sovrano e per il silenzio operoso dei giovani intenti al lavoro, sarà la mia passione per il mare, ma quando torno nella cucina della Francescana, mi sembra di penetrare la plancia di una ammiraglia. E a rompere l’incanto, ci pensa lui, l’Ammiraglio, nell’attimo in cui chiama la ciurma a metter mano ai piatti - la ‘comanda’ - e la risposta immediata è un urlo secco: “Marcia!”. Massimo Bottura, scortato dal prode Beppe Palmieri, compagno di mille avventure, entra quasi con passo felpato: “Guardati attorno, vecchio mio, non vola una mosca, si sente giusto il rumore degli aspiratori”, che a me ricorda quel ronzio basso e rassicurante che accompagna spesso la navigazione. È il momento di spostarci due gradini più in là nel ‘sancta sanctorum’, un tavolo raccolto in mezzo ai vini più buoni del mondo, l’angolo dove celebriamo laicamente il nuovo menu della casa.

Massimo Bottura

Al di là dell’eccellente forma fisica, trovo un Bottura tanto pimpante quanto politico, cresciuto senza perdere un briciolo di energia e vitalità, preoccupato dalla necessità di spingere per la ripresa, di porre fine al manierismo esagerato che avvolge l’alta gastronomia, e ansioso di contribuire ad abbattere limiti e confini. È un’inclinazione che coltiva da sempre e da quando ha conquistato ogni possibile campionato mondiale sente di dover accelerare. Conforta rimarcare che una simile consapevolezza, l’essere divenuto protagonista di un’azione di pace filantropica con la creazione di Refettori dove dar da mangiare cibo di qualità ai disagiati in tante città – “il prossimo sarà a Betlemme” -, il vedersi riconosciuto dall’Onu come Ambasciatore di Buona Volontà, ebbene nulla di simili impegni riduce la sua forza nel quartier generale di Modena. Per anni ha lavorato sui viaggi (penso a Mario Soldati), sui percorsi (la storia delle grandi Tavole ripercorsa attraverso i piatti più importanti degli ultimi decenni), e con estrema lucidità cambia marcia, racconta che per lui questa è l’epoca della maturità serena: “Corro la maratona della vita, non i 100 metri”.

Ma sbaglierebbe chi pensasse che Bottura ha mollato. Non solo non molla di un centimetro, ma al contrario rilancia aprendo una nuova strada. Anni fa ricordava l’epoca in cui nascosto sotto al tavolo di casa rubava e sgranocchiava gli angoli bruciacchiati della lasagna appena sfornata. Oggi riprende il tema dell’ingenuità consapevole e nell’ultimo menu – “Vieni in Italia con me” - muta prospettiva: “Upside Down. Oggi guardo il mondo alla rovescia, con gli occhi di un bambino”. “Guido, con la pandemia ci mancava il tempo. Ma lo abbiamo recuperato e – sempre stimolando la squadra culturalmente - siamo passati da 105 a 150 persone, che gruppo. Dopo la depressione, voliamo verso il futuro portando tutti assieme con noi, a conoscere questo nostro fantastico paese”.

Una dichiarazione programmatica impegnativa. Un manifesto. “Perché faccio l’elogio del bambino? Perché ti voglio sfamare con le emozioni. Basta con il manierismo che corrompe l’alta gastronomia! Rovesciamo i luoghi comuni e liberiamo l’italianità dagli stereotipi che ci affliggono”. Col suo stile appassionato, Bottura è un fiume in piena: “Tu sai che io sempre mi batto per costruire ponti, per sostituire la lettera O con la lettera E. Bene, questo dobbiamo fare, lavorare con l’immaginazione e con licenza poetica, abbattendo le barriere”.

Insalata di mare (Foto credits: Paolo Terzi)

Allora vediamola a tavola la rivoluzione copernicana made in Modena. Una rivoluzione che investe sia la costruzione di quella che un tempo si chiamava lista delle vivande sia la composizione e gli accostamenti degli ingredienti. “Se la sfida è di raccontare noi direttamente l’Italia al mondo, dobbiamo essere credibili al massimo”. Allora appena ti siedi arrivano tre bocconi simbolici: panzanella, cous cous e babà. Ma la vera partenza è con il panettone “da mangiare anche a Ferragosto”, le lenticchie e il cotechino al posto dei canditi. Semplice e libidinoso (ne mangio due). “Vedrai che i piatti nuovi rappresentano un esercizio di condivisione”: l’’Insalata di mare’, servita in un’ostrica, mette assieme il distillato delle cozze e delle vongole, al quale affida il compito di cullare una misticanza vegetale. E nello stesso modo, quelli che si presentano come quattro filetti di alici poggiano su un fondo di piadina, rucola e squacquerone (da Cetara all’Emilia Romagna). Eppure la sfida di cui Bottura va molto fiero si gioca sull’incontro di Teano. In nome dell’unità d’Italia il ‘risotto come una parmigiana di melanzane’: “Basta con le polemiche Nord-Sud. Ecco, nel piatto metto il faccia a faccia tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi: il primo porta il riso dal Piemonte e l’altro arriva con la Parmigiana. Un vertice di pace senza il quale non ci saremmo”.



Il gioco degli incroci e lo scambio dei ruoli diventano ancor più evidenti nella ‘Porchetta di rombo’ o meglio il rombo che vuol diventare porchetta: sotto una coltre croccante di farro, il pesce si fa involtino a proteggere una porchetta: forse il maiale è disorientato, noi no. Merito certamente dell’attenta cura alcolica riservata da Beppe Palmieri, dal Moscato d’Asti a bagnare il panettone fino ai limoni di Massa Lubrense (famiglia Guida), passando per uno spaccato di vini impeccabili nel descrivere la ricchezza e la varietà regionali: impossibile non citare il Trebbiano di Cristiana Tiberio, il Nerello Mascalese di Federico Graziani, il Friulano di Damijan Podversic, il Nebbiolo di Garrone (“la Val d’Ossola diventerà il paradiso”) e il Picolit di Marco Sara. Il richiamo al verde è costante, ed esplode prima nella ‘Fiorentina’, raccolta con il suo sugo di quinto quarto dentro i vegetali che di solito sono ridotti al rango di comprimari, e poi nel ‘Think Green’, gioioso inno all’acidità terragna, chiamata a stemperare la potenza di fuoco della carne. Dove però la libidine assume una purezza assoluta, capace di travolgere e illuminare anche i più scettici, è ‘Quasi uno spaghetto al pomodoro”, un nome che finge modestia mentre in due forchettate raccoglie l’essenza patria. Un sapore nuovo, invenzione felice di una formula quasi alchemica, chiamata a mettere assieme peperoni rossi piemontesi, amarena modenese, basilico campano, mandorle di Noto (grattugiate a mo’ di Parmigiano) e capperi di Pantelleria, nel frullatore magico di Bottura. Sembra uno spaghetto al pomodoro, ma non lo è. Mi fa pensare al tradimento delle immagini dei surrealisti, ‘Ceci n’est pas une pipe’ di Magritte, anche se lo chef si rifà spesso ad Alighiero Boetti e a Picasso: “Così rompo con gli stereotipi e divento più libero!”.