"La pasta? La mangio a colazione": la nuova tendenza che arriva dall'estero

Dimenticate le brioche, i biscotti e anche i toast all'avocado, per la prima colazione ora c’è un’idea sorprendente che può rendere più gustoso il risveglio mattutino: la pasta! Che siano i classici spaghetti al pomodoro, oppure una carbonara saporita, o delle profumatissime trenette al pesto, la pasta per la prima colazione è la nuova tendenza alimentare in molti paesi, dagli USA all’Inghilterra, dall’Australia alla Germania.