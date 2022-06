Mancanza di personale? A Dubai il problema non esiste: "Qui non c'è il reddito di cittadinanza"

"Sono nato nel 1992 a Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Ho frequentato l'istituto Tecnico Commerciale del paese e già a 14 anni ho iniziato a lavorare. Mi sono diviso facendo diversi lavori, fino a che ho trovato la mia strada, ovvero la pizza, grazie a mia nonna che ha da sempre alimentato questa mia passione verso l’arte bianca". Inizia così il racconto di Vincenzo Palermo (che nel 2018 ha vinto uno dei Campionati di pizza napoletana che si svolgono in Italia) che ha deciso di lasciare l'Italia e dopo il trasferimento a Mosca è approdato a Dubai per aprire un ristorante-pizzeria tutto suo.