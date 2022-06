Medvedev e quell'odioso "mangiaspaghetti": ma da dove nasce questo modo di dire?

Medvedev, ovvero un improbabile asceta. Passando dalle parole ai fatti, l'ex presidente russo dovrebbe aver già bandito dalla sua tavola ogni ghiottoneria della cucina europea “dall'alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno”. Già, proprio quegli occidentali “mangiatori di rane, salsicce e spaghetti” come ha tuonato l'ex presidente russo criticando la visita a Kiev del premier Mario Draghi con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Le drammatiche priorità in agenda giustificano ovviamente ogni assenza di replica dei diretti interessati: in ogni caso, l'uscita del vicepresidente del consiglio di sicurezza russo va a carburare uno stereotipo mai sopito e comunque inefficace. Già perchè gli italiani quell'epiteto se lo fanno scivolare in fretta, orgogliosi dei loro spaghetti e di ricette che tutto il mondo invidia e tenta di replicare da oltre duecento anni (con risultati il più delle volte discutibili).

Ma qual è la vera origine di un luogo comune che irride il vanto per eccellenza della cucina tricolore? L'origine si rintraccia, come sempre, nella povertà popolare e nel disprezzo del potente di turno verso il debole o il diverso: gli spaghetti seguivano gli italiani nelle emigrazioni dirette ai cinque continenti, ma ancor prima erano preparati dai “maccaronari”, gli ancestrali “cuochi di strada” che davano così vita a un ghiotto alimento popolare e alla portata di tutti (al tempo rigorosamente “cacio e pepe” dato che l'uso del pomodoro non era ancora diffuso). Lo stesso canovaccio si può applicare alle rane francesi. Qui la frecciata russa può essere, anzi, ancor più inopportuna, dato quello che oggi è un piatto inseguito dall'alta cucina ha un'origine di guerra: nello specifico, quella dei Cent'anni combattuta tra francesi e inglesi nel secolo più duro del Medioevo europeo. Durò dal 1337 al 1453: rimasti senza nulla da mangiare, i transalpini si ridussero a nutrirsi, appunto, di rane (cibo un tempo poverissimo anche nel Piemonte delle risaie novaresi e vercellesi, rimasto popolare fino a metà Novecento).

In realtà rane e spaghetti finirono ben presto sulle tavole delle rispettive aristocrazie: Ferdinando di Borbone, il “Re Nasone”, mangiava maccheroni e vermicelli con le mani anche a corte, senza curarsi dei rimproveri inorriditi della moglie, Maria Carolina d'Asburgo. Ma tant'è: la bolla dei cibi poveri è dura da eradicare e i collegati stereotipi resistono nei secoli, accompagnando le pagine buie della storia contemporanea. L'epiteto di “mangiaspaghetti” viaggia con gli italiani sui piroscafi diretti nel Nuovo Mondo ed entra in modo ancor più drammatico dietro i reticolati dei lager nazisti dove, dopo l'8 settembre, gli internati militari del regio esercito venivano accolti a sputi e al grido in faccia di “Makaroni, Badoglio!”. Intanto, un fascismo ormai in affanno aveva già perso la battaglia del movimento futurista contro la pastasciutta, accusata da Marinetti di essere “pietanza barbara che viveva a scrocco nella nostra civiltà ultramoderna” e simbolo di un'assurda religione gastronomica. La crociata del poeta fascista contro penne e maccheroni va dunque a infrangersi, oltrechè nell'indifferenza dei connazionali, anche in una celebre foto che scattata allo stesso Marinetti nel ristorante Biffi di Milano intento, a consumare una clandestina quanto abbondante portata di vermicelli.

Finita la guerra, è il cinema a vivere il suo boom. Gli 'italiani mangiaspaghetti' arrivano anche sul grande schermo, a partire dal cortometraggio del 1964 'It' Not Just You, Murray!' dove mamma Scorsese porta al figlio in carcere un altro generoso piatto di spaghetti. Altre volte sono gli italiani stessi a fare autoironia: c'è il “maccherone” che provoca Alberto Sordi (Un americano a Roma 1954), certo, ma anche le pellicole degli Anni Ottanta che sdoganano i luoghi comuni con una buona risata. E' così, ad esempio, per la vacanza di Fantozzi a Ortisei (Fantozzi contro tutti, 1980), accolto molto sbrigativamente dalla guida locale: “Tu puoi fare scuola di roccia se piace, o cura dimagrante in nostra famosa clinica! Approfitti di questo mafiosi italiani che mancia sempre spaghetti!”. L'accostamento “mafia-pastasciutta” è però un terreno molto minato e fa montare una lunga e giustificata polemica a seguito della pubblicazione di una copertina di Der Spiegel alla fine degli Anni Settanta, raffigurante una pistola adagiata su un piatto di spaghetti. Lo scivolone andò a ripetersi nel 2018 quando, in occasione della festa del 2 giugno, il settimanale tedesco pubblicò una l'immagine di una forchettata di spaghetti che simulavano un cappio e il titolo “L'Italia si autodistrugge e trascina l'Europa con sé”.

In America, l'italiano-pastasciuttaro è rappresentato il più delle volte con simpatia o addirittura con la pura poesia di un'intramontabile cartone animato: il caso è quello di Lilli e il Vagabondo, dove i due cagnolini si corteggiano davanti a un piatto di spaghetti e polpette, mentre il cuoco Tony e il suo secondo di brigata li accompagnano con una serenata a fisarmonica e mandolino. Spaghetti e polpette, in realtà sono un vanto degli italiani emigrati in America, che hanno sviluppato la tradizione in una strada parallela: la ricetta, non a caso, è stata ricordata con un pizzico d'orgoglio anche nei video-wall del padiglione Usa all'Expo di Milano 2015. Dopo politica e cinema, la carrellata nazional-popolare degli sfottò targati pasta-al-sugo si completa con calcio e musica: tra i tanti esempi, solo per citare quelli più recenti, va ricordato il tributo (de core, però) ad Antonio Conte da parte dei tifosi del Tottenham (“Antonio Conte, he eats spaghetti, he drinks Moretti”) ma anche il meno felice scivolone degli American Music Award quando, per presentare i Maneskin, fu allestito sul palcoscenico un tavolo da trattoria apparecchiato a quadri bianchi e rossi e con l'immancabile piatto di spaghetti accompagnato da un fiasco di vino.

Insomma, lo stereotipo resisterà e durerà ancora. Molto più a lungo della guerra contro l'Ucraina e, sicuramente, anche della dieta autarchica di Medvedev. Se c'è.