Pasta e basta, gli 11 piatti simbolo della cucina italiana (e dove mangiarli)

Bucatini all'Amatriciana







È nata nel Lazio o in Abruzzo? La risposta solo in apparenza facile: Amatrice è, sì, in provincia di Rieti ma fino al 1927 il rietino ricadeva in confini abruzzesi quindi la controversia non verrà mai conclusa. In ogni caso, il Comune di Amatrice ha registrato una De.Co. per porre i paletti agli ingredienti del famoso sugo: solo guanciale, pomodori di San Marzano, pecorino, vino bianco secco, olio extravergine d’oliva, peperoncino e sale. Niente aglio e cipolla, come voleva anche Aldo Fabrizi che ne descrive la preparazione nel film del 1951 “Cameriera bella presenza offresi”. La ricetta, legata alla tradizione agropastorale, è stata adottata dalla capitale come mostra un documento del 1816 quando il cuoco romano Francesco Leonardi la porta a tavola per Pio VII.







