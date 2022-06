Ed ecco come abbinare i vini al menù della settimana

Dolce, amaro, salato, acido, piccante, speziato, fresco, grasso o magro. Sono tanti i sapori che derivano da un piatto. Per accostare il vino giusto alla ricetta servita in tavola, è importante decifrare i componenti di sapore dei principali ingredienti e capire cosa vogliamo valorizzare e cosa magari compensare con le caratteristiche dell’etichetta che scegliamo. “Il vino deve dare piacere ed equilibrio. Soprattutto a tavola, deve saper sorprendere senza troppa invadenza e smania di protagonismo. Il che non vuol dire affatto essere anonimo o senza carattere”, dice Fabio Tassi, ilcinese doc che proprio in questi giorni festeggia i 20 anni di gestione dell’Enoteca La Fortezza, vero e proprio monumento imprescindibile per gli amanti del vino che giungono nel cuore di Montalcino.

Bruschetta di pesce spada alla marinara Eleonora Cozzella 13 Giugno 2022 Eleonora Cozzella

Per la Bruschetta di pesce spada alla marinara, Tassi suggerisce un Biancammare Igt Terre Siciliane, un bianco a base di uve Grillo prodotto nella zona di Marsala che già nel nome richiama tutto il sapore del mare che quasi lambisce i vigneti. “E’ un vino di piacevolissima beva, dove acidità e sapidità si combinano con delicate note di fiori e frutta a polpa bianca e con un profilo aromatico molto marino”.

Gli spaghetti alla Nerano a cura di Lara De Luna 14 Giugno 2022 a cura di Lara De Luna

Con gli Spaghetti alla Nerano, uno dei piatti più famosi della costa campana con protagoniste le zucchine fritte e il provolone del Monaco, il consiglio è di seguire la linea degli abbinamenti regionali. “Proporrei il Coda di Volpe Del Nonno, un Irpinia doc dell’azienda Cantine dell’Angelo. È un vino di nicchia, ma ricco sia di storia che di sapore: dorato, di corpo medio, a differenza di altri ha profumi intensi e una morbidezza molto gastronomica”.

Calamari ripieni in salsa di pomodoro Eleonora Cozzella 15 Giugno 2022 Eleonora Cozzella

Per secondo, il menù suggerisce Calamari ripieni in salsa di pomodoro. “La struttura data dal pomodoro e dal calamaro mi ispira un abbinamento con un Sangiovese fresco, giocato sul frutto e sulla sapidità del territorio toscano come Le Anfore di Elena Casadei – dice il patron dell’Enoteca La Fortezza -. L’uso dell’anfora di terracotta nel Sangiovese lascia questa parte in bocca quasi graffiante, che pulisce molto bene il palato”.

La caponata di melanzane Laura Mari 16 Giugno 2022 Laura Mari

La Caponata di melanzane, tipico piatto estivo di tradizione siciliana, trova un’ottima intesa con il Cerasuolo di Vittoria, un rosso fiero ed elegante che fin dal primo sorso rivela tutto il suo carattere mediterraneo. “E’ un vino ambizioso, da uve Frappato e Nero d’Avola che sono un po’ la sintesi della Sicilia enoica. Ha intensi rimandi alle spezie orientali, ma conserva la sapidità del mare e tutta l’aria e le escursioni termiche dei monti Iblei”.

Il sorbetto al melone Laura Mari 17 Giugno 2022 Laura Mari

Infine, il Sorbetto al melone. “Qui non ho dubbi – dice Tassi -. Alla freschezza del dessert accosterei la piacevolezza del Moscato d’Asti Docg Lumine dell’azienda Ca’ d’Gal, un vino straordinariamente fresco e sorprendentemente profumato, ma per nulla stucchevole. Una perfetta conclusione a tavola anche quando l’afa sembra voler prendere il sopravvento”.