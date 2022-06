Enoturismo, con la bici... c'è più gusto

Mangia e bevi. In gergo ciclistico dicesi “mangia e bevi” il classico percorso collinare, composto da un’alternanza di brevi strappetti in salita e relative moderate discese, con intervalli di tratti pianeggianti o in falsopiano.

Sono i percorsi tipici delle Langhe Monferrato Roero che, su un più ampio concetto di mangia e bevi, hanno costruito la loro nuova esperienza in bicicletta: pedalate slow tutte da gustare.

Dolci colline, paesaggi patrimonio dell’UNESCO, strade a bassa percorrenza, sia sterrate sia asfaltate e un continuo e modesto saliscendi tra la Langa del Barolo e l’Alta Langa, intervallato da pause enogastromiche in cantine e agriturismi.



E oggi, grazie alle e-bike, è ancora più facile ripartire nonostante la pancia piena. Il progetto Routes of Buonvivere — nato dalla partnership tra il nuovo settore eMobility di MV Agusta e Langhe Monferrato Roero — raccoglie quattro itinerari nella destinazione piemontese, studiati ad hoc per un cicloturismo enogastronomico di qualità e ideali per escursioni con biciclette a pedalata assistita.



Online, sul sito e-bike.visitlmr.it, sono disponibili le tracce gps, la mappa con le interconnessioni tra i percorsi e le indicazioni dei punti di ricarica e di quelli di interesse paesaggistico, enogastronomico e culturale.

Sul posto, invece, in collaborazione con alcune delle più prestigiose cantine locali, MV Agusta, mette a disposizione per il noleggio i suoi nuovi modelli di e-bike.

Un’esperienza immersiva per ricaricarsi: strade che conducono a piccoli borghi, gioielli architettonici in cui antico e moderno si fondono, castelli che spuntano tra i filari, chiesette tra le vigne, noccioleti che scorrono accanto, e tutto nella consueta formula locale che oltre al pedalare prevede anche un eccellente mangia e bevi.

CHE COS'E'

Amo SV

E' una e-bike con batteria integrata nel telaio e motore inserito nel mozzo posteriore. Garantisce 60 km di autonomia, è adatta all’uso urbano, ma anche all’escursione del weekend. Il peso ridotto le permette di essere facilmente caricata in auto

I PERCORSI