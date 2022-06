Tra frollature estreme, ultrasuoni e acqua di mare, le nuove frontiere della carne

Meno carne ma di qualità. Buona, sostenibile e che ha tanto da raccontare, con due partiti a giocarsi il ballottaggio: quello di crudi e tartare e, all’opposto, i sostenitori dell’intramontabile griglia. Su tutto, i clienti seguono l’onda lunga (iniziata dai cuochi) nel voler rintracciare differenze tra frollature e metodi di cottura, attenti a provenienza, metodi di lavorazione e peculiarità delle razze. Altre parole d’ordine sono unicità e rarità: gli stessi principi che guidano il consumo della carne più costosa del mondo, quella allevata da Maison Polmard tra i prati e boschi di Saint-Mihiel e lavorata con un metodo unico: frollatura da quattro a otto settimane e ibernazione ad aria soffiata a -43°. Per una bistecca si possono spendere anche 3 mila euro. Più ancora del Wagyu di Kobe, la cui presenza invece continua a crescere in Italia e, in particolare, sulle tavole milanesi.

Resistono i classici (in testa la Fiorentina), mentre si afferma il “quinto quarto gourmet” e si affacciano tecniche innovative, come la lavorazione agli ultrasuoni o le frollature in acqua di mare. Esperienze per cui la gente è pronta a spendere: anche più di 100 euro per un arrembaggio della cosiddetta “proteina nobile”.

La carne a ultrasuoni

Gli ultrasuoni entrano al ristorante e abbattono fino all’80% i tempi di frollatura della carne. Secondo Andrea Viacava, kitchen designer e chef di Armida 1905 a Rapallo, si tratta di un metodo «che diventerà un’esigenza». Viene prodotto «una sorta di massaggio a beneficio della morbidezza, favorendo la più rapida penetrazione del calore. Vi è poi un contemporaneo abbattimento della carica batterica e si accorciano i tempi di cottura. È una tecnica che consentirà anche l’utilizzo di tagli più coriacei, solitamente meno frequenti in cucina, come muscolo anteriore e polpaccio». Provarla in un menu completo costa 70 euro.

Frollata all’acqua di mare

Il nome del ristorante Asina Luna è mutuato da Monti di Mola di De André. A Peschiera Borromeo (un tiro di voce da Milano), Riccardo Succi ha inventato un metodo proprio che fa tendenza, la “frollatura all’acqua di mare”, partendo da prime prove di affinamento in ghiaccio e passando, poi, all’idea di immergere la carne in acqua marina purificata. Dopo qualche settimana, la carne acquisisce una sapidità data da iodio, magnesio e altri sali, all’interno sviluppa un colore rosso rubino mentre all’esterno guadagna una superficie chiara. Dà il meglio di sé consumata in tartare, con un tocco di salicornia, o scottata a tataki. Altre tendenze 2022? Succi si concentra sulla lombata, con tagli che seguono le fibre e una doppia cottura. La ricerca si focalizza su razze e frollature, la spesa media di una cena si avvicina ai 100 euro.

Il quinto quarto

C’è poi il paradosso del quinto quarto: l’insieme dei tagli poveri per eccellenza, sopravvissuti nelle tradizioni popolari e collante della memoria da nord a sud. L’alta velocità Roma-Milano, prima ancora che com il treno, viaggia attraverso la tradizione della trippa, con sosta a Firenze per il lampredotto, che sopravvive come street-food diventato gourmet, con rognoni e animelle ormai presenti nella stragrande maggioranze delle elaborazioni contemporanee. Al sud e in Sicilia si resta più ancorati a un respiro popolare che diventa street-food, dall’arcinoto ‘pani ca meuza’ (milza) ma anche a ‘u mussu’ (muso), agli ‘stigguola’ (budella).

@Getty Images

L’abbondanza della tradizione

Dario Cecchini, dal suo fortino di Panzano in Chianti, si schiera contro la sovraesposizione di bistecche «che appaiono ovunque, come in una via a luci rosse». La tradizione continuerà a essere di tendenza: «Sarà un’estate dove spero che i carnivori si godano l’animale dal naso alla coda. Cosa andrà per la maggiore? Grigliate e menu di carne, con l’assaggio di più tagli possibili: bistecca d’anca, bistecca di spalla, l’etrusco. E che vincano generosità e abbondanza». Come quelle del “menu del macellaio”: 50 euro, rinforzi compresi.

Italia vs resto del mondo

Nel 2022 la richiesta del mercato consolida la presenza delle razze bovine italiane (Fassona e Chianina in primis) nei ristoranti, dove però vi si affiancano sempre più i top di gamma europei, in testa la Spagna. La Rubia Gallega, ad esempio: le “vacche vecchie” galiziane sono allevate per lo più nella provincia di Lugo, al nord ovest iberico, e macellate intorno ai 15 anni di età e a 450-500 chilogrammi di peso. Dal Nord Europa, invece, irrompe la moda finlandese della Sashi, taglio affine alla Fiorentina ottenuto dalle razze Frisona o Ayrshire. Caratteristica è la marezzatura sul modello del Wagyu.

Il vento del sol levante

Il boom del Wagyu è confermato da Riccardo Uleri, di Longino&Cardenal, supplier d’alta gamma. Solo nell’ultimo decennio la carne Wagyu è potuta uscire dai confini dal Giappone (prima a Macao, nel 2012, poi in Europa) «e da allora la crescita è stata esponenziale. Se ne mangia poca, il trend è quello di un consumo giovane e gourmet. Per il resto, l’estate 2022 vedrà la conferma del crudo e delle grandi tartare di Piemontese: la ristorazione è sempre più attenta a ricercare carni di filiera e a prediligere bovini allevati allo stato brado. E poi, ovviamente, la griglia. Intramontabile. Da oggi a ottobre saranno le braci a dominare lo scenario gastronomico, anche nel segmento gourmet».

Il sud america

Il tocco sudamericano non tramonta e, specie nella capitale lombarda, offre la prospettiva dell’infinito con degustazioni a oltranza, anche se difficilmente si riescono a provare tutti i 13 tagli proposti. Donazar Beltrame è il patron di Barbacoa a Milano: «La carne affascina. E affascinano le diverse cotture sudamericane, ad esempio quelle della picanha, ovvero il codone che in Italia si cucina per lo più nel bollito. Da noi è il taglio più richiesto». La carne viene tagliata e servita direttamente a tavola, un viaggio culturale alla scoperta di tradizioni lontane in una Milano cosmopolita. Accessibile: con 70 euro ci si abbina anche una capirinha o buoni calici di vino.