Dimmi che collo hai e ti dirò se mangi bene (e sano)

Tutti sappiamo che l’obesità è misurabile e il metodo più noto e applicato è il cosiddetto: indice di massa corporea cioè BMI (Body Mass Index) ma dall’università del Michigan arriva una novità, un nuovo parametro misurabile: la circonferenza del collo o NC (neck circumference). I ricercatori hanno riscontrato che la circonferenza del collo è correlata all’eccesso di grasso corporeo e pare che questo sia un indice affidabile per la predizione dell’obesità nei bambini. Questo studio ci fa apprezzare di nuovo i colli esili e diffidare dai colli taurini, perché risultano essere spia di rischi cardiovascolari.

In altre parole, la ricerca tenta di individuare indicatori per prevenire i rischi cardiovascolari; l’obesità è uno di questi. Misurazioni sofisticate come il DEXA (raggi X binari di assorbimento), spostamento d’aria e peso sott’acqua sono costosi e difficilmente attuabili e l’indice di massa corporea (BMI) non è molto attendibile. Misurare la circonferenza del collo di una persona potrebbe fornire degli indizi sulla sua salute cardiovascolare, proprio come accade nel caso di un girovita troppo abbondante. Ricercatori dell'università di Boston, hanno scoperto che anche le persone con un girovita relativamente ridotto presentano un rischio più elevato se il loro collo è extralarge. Per i ricercatori, il pericolo si traduce in bassi livelli di colesterolo 'buono', oppure alti livelli di glucosio nel sangue. Secondo Jimmy Bell, dell'Mrc Clinical Sciences Centre in GB, queste ricerche dimostrano sempre più che, per quanto riguarda particolari patologie, non è importante quanto una persona sia grassa, ma dove il grasso è localizzato.

Nello studio la circonferenza media del collo maschile è risultata di 40,5 cm, contro i 34,2 cm di quello femminile. Ebbene, con l'aumentare della circonferenza del collo, crescono i fattori di rischio. Infatti, è emersa una correlazione: per ogni 3 cm in più, gli uomini avevano 2,2 milligrammi in meno di colesterolo buono per decilitro di sangue e le donne 2,7 mg/dl in meno. Nessuna differenza è stata rilevata per il colesterolo cattivo, mentre per il glucosio ogni 3 cm in più si traducevano in 3,0 mg/dl di zuccheri nel sangue in più per il maschio e in 2,1 mg/dl in più per la femmina. La circonferenza del collo è un dato antropometrico utilizzato soprattutto per valutare la distribuzione del tessuto adiposo nella parte superiore del corpo. In relazione al suo valore una persona è considerata:

SOVRAPPESO se la circonferenza del collo è: compresa tra 37 e 39,4 centimetri (uomo), compresa tra 34 e 36,4 centimetri (donna).

OBESA se tale valore è: ≥ a 39,5 centimetri (uomo),≥ a 36,6 centimetri (donna).

In persone obese la circonferenza del collo è considerata patologica se superiore a 43 cm (maschi) e a 41 cm (femmine) e simili valori espongono ad un fortissimo rischio di subire ripetuti episodi di apnea durante il sonno e anche alla sindrome metabolica, con un aumento del rischio coronarico e della mortalità in genere. Valori superiori alla norma possono essere rilevati anche a causa di alterazioni della tiroide e questa dovrà essere indagata. Questo studio ha indicato che i soggetti con un NC aumentato di oltre il 5% avevano 1,26 volte più tessuto adiposo viscerale rispetto ai normali di misura del collo. Con un aumento del 5% di NC, il rischio di obesità addominale è aumentato del 36%. Negli ultimi anni, si è ritenuto che la NC riflettesse l'accumulo di grasso nella parte superiore del corpo, ma recentemente, uno studio spagnolo su 139 adulti, di età compresa tra 18 e 25 anni, ha valutato accuratamente il grasso del collo e il tessuto adiposo addominale utilizzando la tomografia a emissione di positroni/TC ed è stato riscontrato che il grasso del collo, come il grasso addominale, non solo era significativamente correlato con fattori di rischio cardiovascolare (pressione sanguigna, glicemia, lipidi nel sangue), ma anche con citochine come interleuchina-7, leptina e adiponectina, suggerendo che il collo grasso e grasso addominale possono avere effetti simili.

Uno studio prospettico di coorte su 63 donne in post-menopausa in Giappone ha stabilito che i cambiamenti nella NC erano strettamente correlati ai cambiamenti nella circonferenza della vita WC (cioè waist circumference) e nel grasso corporeo. Un numero crescente di studi ha dimostrato che la NC può predire l'insorgenza e lo sviluppo di malattie metaboliche, come la sindrome metabolica, il diabete, le malattie cardiovascolari e il fegato grasso. In conclusione, è vero che l’eccesso di peso, come anche la magrezza eccessiva vanno indagati e curati anche da un punto di vista psicologico, ovvero che è anche questione di testa, queste ricerche hanno dimostrato che è anche questione di collo.