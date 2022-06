L'Aquila, anche la cucina può aiutare la città a ripartire

“Sostenibilità e accessibilità. Sono i concetti al centro del mio nuovo progetto in città”. Lo chef William Zonfa ha le idee chiare. La fine del 2022 gli regalerà l'apertura del suo nuovo locale a L’Aquila. “Non faccio 'spoiler' sul nome, ma sarà molto legato al mio”, dice sorridendo. Dopo i dieci anni illuminati da una stella ai fornelli di Magione Papale, Zonfa si prepara dunque a una nuova avventura; al suo fianco ci sarà sempre Manolo Damiani, sommelier e responsabile di sala. L'occasione dell'annuncio è la Guida di Repubblica dedicata a L'Aquila. La città, a 13 anni dal sisma che la ferì, è tornata a guardare al futuro. Il volume è così un viaggio tra le bellezze ritrovate e le energie che attraversano il capoluogo abruzzese.



“I due anni di pandemia – ragiona Zonfa – hanno portato molte persone a ragionare su cosa fosse realmente indispensabile e cosa superfluo. Tra le cose indispensabili c'è sicuramente la salute, e questo impatta in maniera diretta sulla cucina, sul modo in cui realizziamo bilanciamo in un piatto le proprietà nutritive, i sapori e, appunto, la salubrità. E se la sostenibilità è ormai un must che ci impone di azzerare gli sprechi e utilizzare quel che ci è più vicino, è centrale il discorso della accessibilità: io voglio che la mia cucina possa essere alla portata di chiunque”. Nato proprio a L'Aquila nel 1981, Zonfa esprime il suo legame con il territorio in piatti come il Castratissimo: “La carne di castrato è quella che viene associata agli arrosticini, questo sia dagli abruzzesi che da chi viene da fuori”. Ci sono poi i ricordi personali: “Mia nonna faceva pane, ricotta e rape: il pane raffermo veniva ammorbidito nell'acqua vegetale che rilasciano le rape in cottura. Da quegli elementi e da quei sapori si parte per reinventare”.



“L'Aquila come città è difficilmente identificabile con un piatto” afferma lo chef: “Quel che invece si lega al territorio sono i prodotti. Penso agli orapi regalati dalle montagne, ai ceci che crescono intorno a Navelli, ai fagioli di Paganica, e poi ai grandi salumi, ai grandi formaggi. Sono soprattutto loro a parlarci del territorio, e noi dobbiamo dargli voce. Per fortuna alla città non mancano ristoranti e luoghi in cui avviene questa valorizzazione, sia con i format più veracemente di tradizione sia con approccio contemporaneo, e questo è uno degli elementi che ha permesso di rimettersi in moto e tornare ad attirare turisti. Perché i turisti ci sono, in tutte le stagioni”. Da segnalare in città anche il ritorno in centro storico di Casa Elodia; il ristorante della famiglia Moscardi, un autentico pezzo di storia recente della ristorazione aquilana, è infatti di nuovo nel Palazzo storico Cipolloni –Cannella, all’insegna di una tradizione che va avanti da quasi mezzo secolo.



La Guida di Repubblica dedicata a L'Aquila è disponibile in edicola (12 euro più il prezzo del quotidiano) e online sul nostro sito Ilmioabbonamento.it, e sarà presto in libreria e online su Amazon e Ibs.