Come si prepara il (vero) sushi? Impariamolo da chi lo ha inventato

Una manciata di riso, un pezzetto di pesce. Ed è subito sushi. Ma che tipo di riso? Cotto come? Condito con che cosa? E che pesce? E com’è stato tagliato? Eh no, così non va bene. Dopo decenni di sushimania sfrenata e sregolata, i ristoratori giapponesi non ci stanno più, quel piatto prevede prescrizioni precise, che vanno rispettate.