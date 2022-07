Didier Drogba al summit del turismo: "Dell'Italia amo tutto. Il mio piatto preferito? Le penne all'arrabbiata" di Francesco Seminara

Didier Drogba firma autografi a Sorrento

L'ex campione, che in Africa ha creato una fondazione per migliorare le condizioni alimentari, protagonista a Sorrento del forum dell'Unwto: "Ai giovani dico che non devono mai spegnere i loro sogni"