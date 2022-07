Il gusto della Basilicata in bicicletta, dalle Dolomiti lucane allo Jonio

Da VÙLTURE-MELFESE (PZ) a MARINA DI PISTICCI (MT). "La vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti”, diceva Albert Einstein. L’importante è farlo, che sia per stare bene o per scoprire l’identità di un territorio. Questa volta pedaliamo lungo l’aspra e franca terra di Basilicata, con Matera città dei sassi patrimonio Unesco e nuova capitale del cicloturismo secondo l’ormai celebre Oscar italiano del cicloturismo, che qui ha scelto di far vivere la sua settima edizione.

In bici fra le vigne della Barbera Nizza Docg a caccia di balene, fossili e contrabbandieri di Roberto Fiori 31 Maggio 2022 di Roberto Fiori La bicicletta è una lente d’ingrandimento sui territori e quello lucano è ricco di peculiarità ancora poco note e di meraviglie, come la possibilità di toccare due mari, Ionio e Tirreno, con un tour (utile consultare l’app “Basilicata Free To Move”). Montate in sella e fate partire il contachilometri nel Vùlture Melfese, la zona a nord della regione dominata dal profilo del massiccio del Monte Vulture con il Castello di Melfi. Non avrete davanti a voi solo la bellezza della Riserva dei Laghi di Monticchio ma anche la biodiversità rigogliosa come elemento caratterizzante per l’Aglianico, vitigno principe della zona esaltato da aziende che portano il nome di Elisabetta Musto Carmelitano e Elena Fucci. Bevete la ricchezza di questa terra e proseguite verso la vicina Monticchio, una delle capitali delle acque minerali italiane, per una visita nel borgo.

Castelmezzano L’obiettivo ora sono quelle che ormai tutti chiamano Dolomiti Lucane, e cioè la zona di Castelmezzano, con i suoi tramonti sbalorditivi e le sue case incastonate nella roccia, e Pietrapertosa con una delle poche rabatane arabe ancora esistenti; due luoghi che rappresentano una tappa imperdibile dove fare un break godendo anche del volo dell’angelo, ossi un’attrazione che permette di “volare”, ovviamente imbragati, tra le due cime che svettano sui due paesini. Provate poi la salsiccia (la lucanica già annoverata da Marco Terenzio Varrone che passato da qui riportò a Roma la scoperta di altissimo pregio) o le specialità a base di funghi cardoncelli di montagna di cui l’azienda Terramia è rappresentate distinta.

Il volo dell'angelo Si continua verso Stigliano per i suoi saporiti pistacchi di qualità e ancora fino alla perla della Basilicata chiamata Maratea. Bagnata dalle limpide acque del Mar Tirreno e dominata dalla scultura del Cristo Redentore posta sulla cima del monte San Biagio, è una chicca che appaga vista e anima, il perfetto punto in cui sostare per riprendere il viaggio all’indomani.

città fantasma di Craco, e finalmente si giunge tra i bianchi sassi di Matera dove ammirare un paesaggio unico e gustare l'estiva cialledda, un'insalata fredda di pane bagnato, piatto povero del territorio molto identitario, con cetrioli, pomodori, cipolla e origano (qui è consigliata un'altra sosta dormendo nelle antiche e meravigliose dimore dell'Antico Convicino o del Sextantio). Per un souvenir non scontato, recatevi nel negozio Dandy Store in via delle Becchierie 67, dove la designer Damiana Spoto realizza stole in fibra di latte con stampe che raffigurano gli alberi della Basilicata.