Dosare il fuoco a tavola e nell’amore. I segreti dell'ayurveda per l'alimentazione estiva

La stagione estiva, in sanscrito - la lingua da cui ha origine l’ayurveda - viene chiamata gr? ma. Ha tante ragioni per essere celebrata: le giornate sono luminose e lunghe, piene di energia solare e abbiamo più tempo per socializzare, scoprire i luoghi e la natura. L’ayurveda, antica scienza indiana, ricorda che dobbiamo portare equilibrio anche in tutta questa bellezza estiva.