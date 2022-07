Quando la pizza non ha prezzo: per PizzAut l'ingrediente segreto è la solidarietà

Papa Francesco li ha definiti i “nuovi buoni samaritani”, Beppe Sala gli ha conferito l’Ambrogino d’Oro, L’Università Statale di Milano ne ha fatto un caso di studio: sono i ragazzi di Nico Acampora a cui nessuno ha mai dato una possibilità ma che grazie alla pizza sono diventati autosufficenti

C’è Leonardo, detto “il conte” per la sua eleganza, che non era mai uscito di casa da solo e che, adesso, prende tutti i giorni la metropolitana e si fa un viaggio di oltre un’ora per andare a lavorare. C’è Matteo, il gigante buono, che non ama interagire con le persone ma che maneggia la pasta della pizza come un giocoliere provetto. E poi ci sono Lorenzo, il fenomeno dei numeri, Francesco, che ha sempre un sorriso per tutti, e ancora Matteo, Lollo, Lorenzo, Gabriele. Nomi con dietro una storia comune fatta di emarginazione e solitudine a causa di una condizione che li accompagna fin dalla nascita: l’autismo. La loro riscossa è arrivata grazie alla pizza e all’idea di un uomo visionario, Nico Acampora, che ha fatto quello che nessuno aveva mai osato prima, dare loro una possibilità di vita “normale”. Nasce così PizzAut, prima che una pizzeria un progetto di inclusione sociale creato da chi il “problema” lo vive da dentro.

"Io ho un bambino autistico – racconta Acampora - e quindi pensando il suo futuro, mi sono imbattuto nel presente dei ragazzi con cui lavoro. Ricordo perfettamente il momento in cui è nato il progetto PizzAut. Era notte, mi sveglio di soprassalto all’una, chiamo mia mia moglie e le dico: “Stefania dobbiamo aprire un ristorante gestito da ragazzi autistici”. Premetto che mia moglie fa l’infermiera in rianimazione e quel giorno avrebbe dovuto svegliarsi alle 5 e mezza per andare al lavorare. Nel dormiveglia mi risponde “Nico dormi che io devo andare a lavorare”. Quando lei si sveglia alle 5 e mezza io ho già scritto buona parte del progetto, ma soprattutto, ho già inventato il nome e il logo di PizzAut". Venendo da un’esperienza lavorativa lontanissima dalla ristorazione, Nico era un educatore e si occupava di minori, la scelta del settore merceologico in cui cimentarsi è stata dettata più dalle possibilità di inserimento dei ragazzi autistici nell’attività che da un freddo business plan. "Ho scelto la pizza – continua Nico - perché quando hai un bambino autistico fai fatica a uscire di casa, ad andare al ristorante o a casa di amici. Così, con mia moglie, abbiamo iniziato a invitare gli amici a casa e, nell’occasione, preparavamo la pizza insieme a nostro figlio Leo che ha cominciato a toccare l’acqua, la farina e a maneggiare l’impasto. Mi sono detto se un bambino di 8 anni si mette a impastare con noi potrebbe farlo anche un ragazzo di 20. Così, in maniera empirica, ho pensato che si potesse fare un ristorante gestito da ragazzi autistici".



Gli inizi non sono stati dei migliori. Nico si è preso del pazzo, dell’incosciente. Una persona gli ha scritto “lei è più handicappato dei suoi ragazzi se pensa di riuscire in questa impresa”. E per quello che si è sempre saputo sull’autismo queste persone avevano ragione. Gli autistici non sanno stare in mezzo alla gente, non sopportano la confusione, non possono lavorare a contatto con le persone. Tutte affermazioni vere, ma che possono essere superate dall’impegno e dall’amore. "Mi piace dire – prosegue Acampora – che non esiste l’autismo, bensì esistono gli autismi. C’è chi fa fatica a convivere con tante persone, chi non ama maneggiare un certo tipo di cose, chi preferisce lavorare in solitaria. Quindi basta individuare le caratteristiche di ognuno e valorizzarle. Chi trova sgradevole l’esperienza tattile di mettere le mani nell’impasto lo abbiamo destinato alla sala, mentre chi non ama stare a contatto con le persone fa il barman o sta in cucina. Solo il ristorante offre una differenziazione di mansioni tale che può rispettare le necessità di ogni tipo autismo".

Pizzeria su misura. Se il progetto ha avuto resistenze e critiche in fase di ideazione, peggio è andata per la fase di avvio. Intanto bisognava preparare i ragazzi e per questo è venuto in aiuto un ristoratore amico di Nico che ha messo a disposizione il suo locale. "Quando abbiamo formato i primi ragazzi – ricorda Nico - non avevamo ancora un locale nostro e quindi abbiamo cercato altri ristoratori che ci prestassero il loro ristorante per fare esperienza. Dopo diverse porte in faccia trovo un ristoratore che ci presta il locale il lunedì, giornata di chiusura. Lavoriamo insieme allo staff ed è un successone. Il ristorante ha 150 posti e noi abbiamo 600 prenotazioni. Facciamo quattro lunedì di tutto esaurito. Sull’onda del successo replichiamo in altri ristoranti. In quel periodo, era il 2017, mi chiama la redazione di “Tu si que vales”.

"Dico la verità è un programma che non avevo mai visto. Chiedo loro perché ci vogliono invitare visto che non sappiamo fare nulla di spettacolare. Dalla redazione ci rispondono: "Secondo noi una persona che pensa e realizza un progetto come il vostro è una persona che vale. Venite a raccontarci la vostra storia". Arriviamo in finale, otteniamo una visibilità pazzesca e il gioco cambia". Adesso non è più Nico a cercare i ristoranti per fare le serate ma sono loro a chiamare i ragazzi di PizzAut da tutta Italia. Per tutti è un'esperienza meravigliosa ma anche la verifica dei loro grandi limiti che potevano essere superati solo in un locale disegnato apposta per loro. Nasce così a Cassina de' Pecchi, vicino a Milano, PizzAut.

Tutor, tavoli fuori misura e cassetti senza maniglie. "Quando siamo partiti – ricorda Nico - ogni ragazzo aveva bisogno di un educatore che lo accompagnasse al tavolo. Per esempio, non riuscivano a prendere le comande e così, nei primi due anni di attività, facevamo solo giro pizza. I ragazzi, se erano occupati tutti i lati del tavolo, non sapevano dove mettere i piatti. Quindi abbiamo realizzato tavoli quadrati di 80 centimetri per lato dove, a 60 centimetri dal bordo, abbiamo disegnato una linea rossa. È un’area comfort dove i ragazzi appoggiano i piatti". Ci sono poi i mobili senza maniglie per agevolare una manualità diversa o cappe di aspirazione sovradimensionate perché alcuni ragazzi sono sovra stimolati dagli stimoli olfattivi e le grandi vetrate perché gli autistici preferiscono lavorare con la luce naturale. Il ristorante è inclusivo anche con i suoi avventori. Non ci sono barriere architettoniche, i tavoli sono più alti del solito per accogliere anche chi viene in pizzeria in carrozzellaa e sono presenti due bagni per disabili, uno nella zona femminile e l’altro in quella maschile.

La pizza di Papa Francesco. Per capire quanto siano buone le pizze di PizzAut basti dire che assaggiarle c’è una lista d’attesa di almeno tre mesi. Ci sono clienti abituali che prenotano, per sicurezza, una sera al mese per tutto l’anno. Tutte le pizze sono pensate dai ragazzi, che ne hanno creato una per anche il Papa, la Cantico delle creature con patate, pomodorini gialli e rossi, fiordilatte, pepe e curcuma, che il Santo Padre ha potuto gustare durante l’udienza che si è tenuta lo scorso aprile. La Dpcm, mortadella e pistacchio, è stata pensata per Conte quando ha fatto visita al ristorante da presidente del Consiglio. Ma la best seller rimane la Steba, pomodoro, mozzarella, carpaccio di bresaola, stracciatella e rucola. "In Italia – sottolinea Nico – ci sono 600 mila persone autistiche, 5 milioni in tutta Europa. Ogni 77 neonati 1 è autistico. Sono numeri impressionanti ma nessuno pensa a inserire i nostri ragazzi nel mondo del lavoro. Così, in collaborazione con la scuola professionale Fondazione Mazzini di Cinisello Balsamo, vicino a Milano, abbiamo creato, a Monza, Aut Academy. Nel primo ciclo formativo sono stati preparati 12 ragazzi che stanno facendo tirocinio curriculare qui da noi".



Sempre a Monza, nei prossimi mesi, vedrà la luce il secondo PizzAut. Grande 1280 mq, avrà al suo interno l’Accademia e sarà il format per la catena di franchising che porterà il marchio in giro per il mondo. Acampora ha infatti già raccolto richieste da Belgio, Francia, Svizzera, Canada e Australia. Qualche mese fa è arrivata in pizzeria una famiglia di Lester per far provare alla figlia (ogni 10 autistici 1 è femmina) a fare la cameriera per poi poter aprire un PizzAut in Gran Bretagna.