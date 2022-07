Lo scrittore Paolo Cognetti e la lezione vegetariana della montagna

La sliding doors di Paolo Cognetti si è aperta (o chiusa, a seconda dei punti di vista) nel 2015, quando lo scrittore milanese trapiantato in Val d’Aosta scopre il Nepal e, soprattutto, sceglie di diventare vegetariano. È una svolta autentica, per uno scrittore apprezzato agli esordi in quel Tutte le mie preghiere guardano verso Ovest che sembra quasi un manifesto della bistecca. Un viaggio nella New York da mangiare, da gustare, da scoprire attraverso i profumi più o meno intensi delle sue strade, dei suoi parchi, dei ristoranti che sbuffano nuvole di olio fritto e nei chioschi e nei furgoni dello street food. Leggete qui: “Sarà senz’altro la storia di un’ossessione: questa città non fa che mangiare tutto il tempo, perciò bisognerà indagare la natura della sue inestinguibile fame”. Questo scrive il Cognetti indagatore della Grande mela, dove già nella terza pagina si sofferma sui “libanesi e siriani di Atlantic Avenue che grigliano spiedini d’agnello accanto ai banchi di frutta e verdura dei coltivatori locali”, e nelle carte geografiche schizzate a mano osserva, ragiona e disegna dubbi e riflessioni e si interroga sulle radici, la nostalgia e la tradizione di chi ora vive negli Stati Uniti e pensa al cibo ebraico, a quello italiano e a quello cinese.

E racconta, esattamente, i propri gusti in materia di carne: «Io al diner ci vado per l’hamburger e lo voglio così: con pomodoro, lattuga e cipolla, la senape e non il ketchup, doppio strato di Monterey Jack, un cetriolo in salamoia accanto, contorno di patatine. Le patate mi ricordano di essere nelle strade degli irlandesi; il cetriolo che New York è una città ebraica; il cheddar che qui gli italiani non sono mai riusciti a importare del buon formaggio. E poi la carne, naturalmente: la carne è l’America. Per questo deve grondare sangue. O come dettava il ramponiere Stubb al cuoco del Pequod in Moby Dick: “con una mano tieni il filetto di balena, con l’altra gli mostri un carbone acceso, e fatto questo lo puoi servire”».

Così il Paolo Cognetti prima del Nepal, raccontatore dello smarrirsi per New York boccone dopo boccone, tra cucine che parlano le lingue del mondo. Nel frattempo, lui uomo e scrittore metropolitano che si avvicina alla montagna, per due anni lavora pure in un ristorante valdostano e conserva la passione per il cibo che inserisce non solo come una appendice nei suoi romanzi. Perché in fondo la protagonista di Sofia si veste sempre di nero è una ragazza anoressica che incontra persone che provano a farla mangiare e che coltivano il rapporto con la donna anche attraverso il cibo.

Quindi, la conversione. Raccontata spesso durante le interviste, ricordando che prima di affrontare un trekking sull’Annapurna si nutre con la cucina locale, ovvero quel dhal bhat che contiene riso, lenticchie e verdure al curry. “Dopo due settimane ho capito quanto mi sentissi bene, e ho proseguito anche a trekking finito”, dice Cognetti unendo all’aspetto fisico e della performance atletica anche quello spirituale, vista la presenza di cartelli che ricordano il suo percorso nella valle sacra dedicata alla dea della fertilità nella quale è vietato cacciare e mangiare gli animali. “Non ho voluto poi in un certo senso più tradire quella montagna, e la montagna in generale, rispettando la vita”. E allora, la rinuncia alla carne diventa anche una forma di rispetto verso quei territori di alta quota cui Cognetti è particolarmente legato. E che diventano cuore dei suoi libri: “Ragazzo Selvatico”, “Le otto montagne” con cui conquista il Premio Strega nel 2017, “Senza mai arrivare in cima”, “La felicità del lupo”. Vette e cibo, perché nelle baite c’è bisogno di questo, per necessità fisica, per scaldarsi, per stare insieme.

Come quel pane abbrustolito e marmellata che è la colazione di Pietro, il protagonista di Otto montagne, ragazzino che scopre la bellezza di questi paesaggi e l’amicizia – incontra Bruno per la prima volta quando se lo trova al tavolo della colazione, mentre “divorava biscotti che mia madre gli offriva come se non avesse mai mangiati in vita sua” – e guarda con gli occhi di bambino quell’universo che gli si spalanca davanti, e la vita ad alta quota – “mamma aveva scoperto la stalla dove comprare latte e formaggio, l’orto che vendeva qualche tipo di verdura”. E il cibo accompagna il percorso di crescita e di amicizia, l’adolescenza e la vita adulta, quando Pietro torna in montagna e “riempivo un pentolino d’acqua e lo mettevo sul fuoco e tiravo fuori dallo zaino il pane fresco e un pomodoro, di quelli che la madre di Bruno, miracolosamente, riusciva a far crescere a 1.300 metri d’altezza”.

Romanzi, storie cariche di vita reale. Cognetti oggi è questo, l’amore e il rispetto per la montagna, per gli animali, per il cibo, di cui è straordinario e premiato narratore. Un’altra vita. In fondo, come scriveva e cantava Lucio Dalla, “l’America è lontana, dall’altra parte della luna”.