Prosecco vino facile? È una cosa seria

Per arrivare a un pubblico giovane “serve un linguaggio che esalti le innovazioni nel mondo del vino – e non parlo del vino senza alcool - senza demonizzarle. A volte dobbiamo usare parole meno sacrali e che nello stesso tempo esaltino la tipicità e i territori”. Igor Boccardo, l’amministratore delegato delle Tenute del Leone Alato, guarda al futuro e al nuovo packaging di V8+ studiato per essere “lo storyteller del Prosecco. “L’idea del brand è quella di ridare autorevolezza ed importanza alla categoria del Prosecco, banalizzata e bistrattata negli ultimi anni, con un approccio facile, immediato e intellegibile per il consumatore”, spiega Antonella Imborgia, responsabile marketing della società, nata da uno spin off di Genagricola, il gruppo agroalimentare delle Generali.

Tenute del Leone Alato, il gruppo cresce e investe su Langhe e Bolgheri di Maurizio Tropeano 08 Luglio 2022 di Maurizio Tropeano

Dietro questa scelta c’è naturalmente l’intenzione di conquistare nuove quote di mercato, visto che le bollicine restano la locomotiva del Vigneto Italia. Lo certifica un’indagine di settore realizzata dall’area studi Mediobanca che riguarda 251 principali società di capitali italiane, con fatturato 2020 superiore ai 20 milioni di euro e ricavi aggregati pari a 9,3 miliardi di euro, pari all’85,3% del fatturato nazionale del settore. Che cosa dice questa ricerca? I maggiori produttori di vino si attendono per il 2022 una crescita del 4,8%, che arriverebbe al +5,6% per la sola componente export. A spingere le vendite, appunto, il successo delle bollicine (+5,7% i ricavi complessivi, +7,5% l’export) mentre i vini fermi si aspettano un +4,6% (+5,3% l’export).



Ecco allora il packaging “parlante” di V8+ che ha “lo scopo di rendere il consumatore consapevole di ciò che sta bevendo, in un modo diretto, semplice e anche divertente”. Sull’etichetta vengono indicati i giorni di fermentazione, il metodo di produzione Martinotti – orgogliosamente made in Italy - e la tipologia del Prosecco legata al grado zuccherino. Anche la capsula, aprendosi svela un ulteriore messaggio sul vino e sul perlage. “V8+ - conclude Imborgia - è un brand colorato, giovanile, scanzonato. Il suo mood viene ulteriormente raccontato e amplificato dai social media, strumenti che ci permettono di arrivare ad un target giovane in modo chiaro, senza mediazioni”.