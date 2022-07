Castelsardo, un borgo che profuma di mare e di storia

Nel cuore dell’Anglona, al centro del Golfo dell’Asinara c’è uno dei borghi più belli della Sardegna e d’Italia. Benvenuti a Castelsardo, sulla Costa Paradiso, uno dei tanti luoghi imperdibili di quest’isola magica tutti da scoprire nella nuova Guida di Repubblica ai Sapori e ai Piaceri “Sardegna - Mare e Borghi” diretta da Giuseppe Cerasa. In quest’area anticamente abitata da popolazioni nuragiche e poi dai romani, nel 1100, la potente famiglia genovese dei Doria costruì un borgo medievale con possenti mura e 17 torri.

Aggrappato sul promontorio di fronte al mare, oggi il borgo conserva ancora tutta la sua suggestione e le sue antiche tradizioni culinarie, fatte di piatti genuini tra ricette agropastorali e profumi marinari. Uno dei piatti simbolo è l’aragosta, preparata all’aragonese o alla castellanese, ossia in un soffritto con sugo di pomodoro, peperoncino, limone e uova dell’aragosta stessa. Un altro piatto tipico è la zuppa di pesce alla castellanese conosciuta anche come Sa Cassola di Castelsardo. Tra le strade del borgo - chiamate carrugi, in onore del passato genovese - ci si può rilassare vagando senza meta e ammirando le costruzioni basse, i muretti in pietra, la pavimentazione di ciottoli e lastre di pietra, i portoni in legno. Poi arriva il momento di una sosta gustosa. Ecco allora qualche consiglio su dove fermarsi tra trattorie e ristoranti locali.

Incastonato nelle antiche rocce del centro storico c’è il Bounty, affacciato sul golfo della Vignaccia con una visuale sulla vicina Gallura. In un'atmosfera raffinata e amichevole si assaggiano specialità a base di pesce, preparate secondo tradizione grazie all'impiego di ingredienti freschi e selezionati: spaghetti neri al profumo di mare, linguine ai ricci, zuppa di pesce alla castellanese e la tradizionale aragosta.

Antica Pensione Pinna

Nasce nel 1959 l’Antica Pensione Pinna, dalla passione del pescatore Giovanni Pinna e di sua moglie Maria Raffaela Cimino. A 20 metri dal mare si assaggiano ricette realizzate con prodotti a chilometro. Il fiore all’occhiello è sicuramente la zuppa di pesce accompagnata da una serie di antipastini, ma ci sono anche fregula con brodo di pesce e risotto alla marinara. La proposta di terra prevede salumi, gnocchetti, ravioli e porcetto (da prenotare).

Fofò

Nella sala panoramica di Fofò il profumo del mare si abbina perfettamente a quello della cucina, prevalentemente marinara. Tra gli antipasti si gustano bottarga, crudi, insalata di mare e cannolicchio al pecorino. Si passa ai primi con il risotto al nero di seppia o ai frutti di mare, le linguine allo scoglio, maccarrones lados con zucchine e gamberetti. Si continua con la tradizionale aragosta all'aragonese, la grigliata di pescato locale, le triglie alla marinara, l'orata alla vernaccia. Per chiudere le dolci, tipiche, seadas.

Baga Baga

La cucina della tradizione marinara e mediterranea, con i piatti tipici dell’antica storia castellanese, sono i protagonisti di Baga Baga dalla cui terrazza si può ammirare l’incantevole scenario del borgo dei Doria, le montagne della Corsica e dell’isola dell’Asinara sullo sfondo del mare cristallino. In menu una vasta scelta di piatti marinari rivisitati, tra cui la granseola e l’aragosta, ma anche fragranti pizze cotte nel forno a legna.

L'Incantu

All’Incantu, il nome è già tutto un programma. Immerso nella natura mediterranea con ampie verande aperte sul mare e sulle colline, il romantico locale di Tina Catta e Gianni Sini propone una cucina fusion mediterranea. Tra i primi si scelgono sia mare che terra tra tagliolini di pasta fresca con scampi e crema di mirto, casareccie con fiore di zucca di campo e gamberi rossi, monachelle artigianali con salsiccia fresca, ricotta e pesto di finocchietto selvatica. Ecco poi il filetto di dentice con flan di zucchine di campo, crema di zafferano sardo e polvere di liquirizia, o pesce al sale aromatizzato alle erbe sarde e cucinato sul coppo. Per dessert il dolce “Incantu” e la millefoglie con crema al cappuccione e crumble di frutta secca.

La Guida di Repubblica “Sardegna - Mare e Borghi” è disponibile in edicola, libreria e online su Amazon, Ibs e sul nostro sito www.ilmioabbonamento.it