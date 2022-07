Nel Gran bazar del Metaverso: che gusto ha il cibo digitale?

Sentiamo parlare spesso di Metaverso, un argomento che entusiasma, divide e incuriosisce. Ma cos’è esattamente? Si tratta di un universo digitale parallelo in 3D in cui è possibile passeggiare, comunicare, fare acquisti, partecipare a eventi, il tutto grazie a un avatar che costruiamo e vestiamo come più ci piace. Se molti temono che questa realtà virtuale proposta da Zuckerberg crei un distaccamento dalla realtà, complicando una situazione già compromessa dai social media, molte aziende sostengono invece che la realtà aumentata aiuti a interagire con i clienti, che sia possibile consolidare un filo diretto attraverso le esperienze virtuali e che una maggiore sovrapposizione tra la vita fisica e quella digitale sia auspicabile. È