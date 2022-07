Cristina Bowerman testimonial del Monferrato: "Questa terra è la bandiera della cultura mediterranea"

Il vino Ruchè, il tartufo nero, l’arte, le residenze settecentesche come la Mercantile, i ristoranti ricavati in case storiche (ne è un esempio La Miraja, agriturismo e cantina di Eugenio Gatti, che ha sede nell’antico e sontuoso appartamento del notaio del territorio), il paesaggio collinare ricco di biodiversità. Il Monferrato ha voglia di brillare e lo fa mostrando i suoi gioielli a partire da Castagnole, splendido borgo dove ha fatto tappa Oro Monferrato, progetto di valorizzazione turistica dell’Nord Astigiano, promosso dalla Regione (con Visit Piemonte ), che mette insieme 47 Comuni dal Moncalvese alla Valle Versa (col coordinamento di Visit Langhe Roero e Monferrato).

(foto @danielesolavaggione)

Nel cortile della Mercantile, punto di riferimento del territorio, sabato 16 luglio si sono ritrovati viticoltori, capitanati da Luca Ferraris dell’omonima azienda, presidente dell’Associazione produttori di Ruché, chef stellati di fama internazionale come Cristina Bowerman del Glass Hostaria di Roma e Davide Palluda ristorante e osteria "All'Enoteca" di Canale (Asti), eccellenze dello sport quali il pugile astigiano, tre volte campione italiano di pesi medi Etinosa Oliha, imprenditori come Dario Silvestri, formatore e mental coach di atleti come Giorgio Chiellini. Professionalità diverse che si sono confrontante in talk show moderati dal direttore de Il Gusto, Luca Ferrua. A fare gli onori di casa, il sindaco Francesco Marengo, che nella sua terra ha ospitato anche politici, a partire dal vicepresidente del Piemonte, Fabio Carosso, e altri sindaci della zona, oltre a enoappassionati provenienti da Torino e da tutta la regione.

Il fascino del chiostro della Mercantile (foto @danielesolavaggione)

Mentre, nel chiostro della Mercantile, è stata allestita una splendida mostra di fotografie d’autore in cui i prodotti del territorio sono diventati gioielli da ostentare.

La mostra nel chiostro della Mercantile (foto @danielesolavaggione)

Un Monferrato in splendida forma, animato oggi più che mai da un gran desiderio di fare un salto di qualità come meta turistica non più all’ombra delle Langhe, ma con una propria identità da mostrare al mondo con orgoglio e consapevolezza. Un concetto ben espresso da Silvestri, che nel corso del pomeriggio ha dialogato in un incalzante e avvincente botta e risposta con il campione Oliha. "Questo territorio deve uscire dal cerchio della paura di non farcela e trovare il modo di fare sinergia, andando oltre le competizioni e le gelosie – ha detto il formatore – Basta un clic per fare un passo avanti, lasciandosi alle spalle freni, riserve e polemiche: solo perseguendo con tenacia i propri obiettivi si possono realizzare grandi cose”.

Dario Silvestri con Etinosa Oliha (foto @danielesolavaggione)

Esattamente come sta facendo Oliha, 24 anni: “Per arrivare alla meta che ciascuno di noi si è prefissato, ci vogliono impegno e sacrifici: nella mia vita, tante volte, ho visto i miei amici uscire la sera, bere, andare a ballare… Mi dicevano “vieni con noi”, ma io sono concentrato e determinato a raggiungere il mio scopo: voglio diventare campione del mondo”. “Quando fai ciò che ami, il tuo lavoro non è sacrificio, è un piacere: per me il Capodanno non è fare baldoria, ma realizzare un grande menù e fare felici i miei clienti – dice Bowerman – Ho vissuto tante vite già, sono partita come avvocata a Bari, poi sono andata negli Stati Uniti e ho fatto mille lavori, ma sentivo forte il richiamo della cucina e ho studiato tanto per realizzare questo sogno. E non è finita: nella prossima vita voglio fare la fotografa, finora non ho mai comprato una macchina fotografica perché, quando sarà il momento, vorrei dedicarmici in modo professionale”.

I protagonisti della tappa di oro Monferrato a Castagnole: Luca Ferrua, Fabio Carosso, Francesco Marengo, Dario Silvestri, Cristina Bowerman, Etinosa Oliha e Davide Gatti (foto @danielesolavaggione)

Sogni, sinergie, ambizioni, amore. Questa è l’essenza del cibo e del territorio per lo chef Palluda: “Cucinare, non dobbiamo mai dimenticarlo, è un atto d’amore, per se stessi, per i clienti, per la famiglia, per le persone care”. Se poi lo si fa con grandi ingredienti, allora il gioco è fatto, e tutto diversa qualcosa di più grande. E il Monferrato è pieno di sorprese e di eccellenze. Lo sottolinea Bowerman: "Il Monferrato con la ricchezza dei suoi prodotti e con i suoi paesaggi è la bandiera della cultura, dello stile di vita e della dieta mediterranea. Io amo il tartufo nero, è un ingrediente protagonista di numerosi delle centinaia di piatti che ho realizzato nella mia vita professionale”.

Il trifolao Paolo Carretto con il figlio Federico e i due cani Charlie e Pluto

E chi lo percepisce come “vassallo” di quello bianco, di cui pure è ricco lo stesso Monferrato, commette un errore: “Sono due prodotti diversi, che seguono due stagionalità ben distinte e vanno valorizzati ciascuno nella propria identità”, dice il sindaco Marengo. Il tartufo nero è infatti il principe dell'estate, come ha dimostrato l'esperto trifolao Paolo Carretto, protagonista sabato mattina di una caccia al tartufo con il figlio Federico e i suoi due cani Charlie e Pluto.

Le vigne dell'azienda agricola Ferraris a Castagnole Monferrato

Del resto, la cucina ha radici nel territorio, in tutte le sue sfumature, ma è anche contaminazione: “Una delle mie ricette più riuscite sono gli agnolotti alla carbonara”, è la testimonianza di Bowerman, regina di incroci, scambi, trasformazioni e fusioni ai fornelli, che così mette insieme Piemonte e centro Italia. Il gusto ha e deve avere tanti volti, l’importante è il rispetto della materia prima, dell’ambiente e di tutto ciò che ci circonda, perché – come sottolinea Luca Ferrua – “Il vero lusso sta nella qualità del tempo e del territorio”.