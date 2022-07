La fortuna dell'Eleven Madison Park? "In un hot dog da 2 dollari"

LONDRA. "Era un tavolo di turisti europei. A New York avevano provano i migliori ristoranti, compreso il nostro in cui si trovavano quella sera. Beh, confessarono che l'indomani sarebbero rientrati a casa con un rimpianto: non aver provato un vero hot dog americano. Scesi per strada, andai da Abraham, ambulante che ne fa di buonissimi a due dollari, e li comprai. Quando tornai su e glieli diedi impazzirono. Ma impazzirono letteralmente. Più di quanto avrebbero fatto con un qualsiasi cibo costoso o curatissimo".

Perché il segreto è saperci fare, coccolare al massimo chi siede al tuo tavolo. Un concetto che Will Guidara - ex direttore di sala e socio di Daniel Humm all'Eleven Madison Park (e non solo) - ha ribattezzato "ospitalità irragionevole" (cioè oltre la consueta misura), e a cui crede al punto da dedicargli un intero libro in uscita in autunno. D'altronde, l'hot dog non è l'unica delle "irragionevoli" attenzioni per i suoi (ex) clienti. "Una volta arrivò una coppia, giù di morale perché le era stato annullato un viaggio in una destinazione di mare stupenda". Guidara fece arrivare al ristorante chili di sabbia.

"Cosa fa di un ristorante il migliore del mondo? Il cibo? Il servizio? No, per me sono solo ingredienti dell'unica ricetta vincente: l'ospitalità, che è la capacità di creare un legame, una connessione umana autentica con il cliente".

Will Guidara e il suo concetto di "ospitalità irragionevole"

È così che, racconta, l'Eleven Madison Park è arrivato a dominare la classifica mondiale dei ristoranti. Era il 2017 e il locale newyorkese - trasformato dalla coppia d'oro della ristorazione americana da semplice brasserie a un tre stelle Michelin (2012) - si piazzava anche al primo posto nella classifica dei World's 50 Best Restaurants. La coppia di amici, professionisti e proprietari erano lui, Guidara, il re della sala, e Humm, il super chef svizzero che tuttora guida e possiede il ristorante. Una coppia che si è però divisa bruscamente nel 2019. Ancora oggi Guidara preferisce non commentare i motivi: "Semplicemente le persone crescono e prendono strade diverse. Noi abbiamo divorziato, non ci sentiamo più".

La vista sul Tamigi dal 12th Knot, il bar dove si è tenuto l'evento

Humm aveva partecipato agli eventi dell'edizione 2021 dei 50 Best ad Anversa, quest'anno a farlo da Londra - dove questa sera sarà annunciata la classifica 2022 - è Guidara, uno dei protagonisti degli incontri chiamati 50 Talks. Oggi i due ex soci non hanno contatti, e ognuno prosegue nei suoi progetti: per Humm la svolta vegana (stroncata dal New York Times) data all'Eleven Madison Park; per Guidara un progetto nell'Hudson Valley, Second Mountain, un resort di lusso "perché voglio prendermi cura delle persone per 3-4 giorni, non per 3-4 ore". Il progetto vedrà però la luce "non prima di due anni, perché ho una figlia di 16 mesi e voglio anche essere un buon padre".

non relegare la vita in un angolo per il dio lavoro. Il risultato è che è difficile ovunque trovare personale. "È così anche in America - ammette Guidara - e per invertire la rotta non dobbiamo più mettere le persone in condizione di scegliere fra il lavoro e le loro altre passioni. Bisogna aumentare i salari, e quindi i prezzi dei ristoranti, ma anche trovare manager efficienti".

E puntare sull'ospitalità irragionevole. Che per Guidara significa 4 cose: "essere presenti, cioè occuparsi solo ed escusivamente del cliente, anche rallentando un po' il ritmo; prendere seriamente quello che si fa; avere un riguardo specifico per ogni cliente, creando la magia; investire. Uno dei weekend più belli della mia vita è stato un mese fa a Modena, tra l'Osteria francescana e Casa Maria Luigia di Massimo Bottura. Attenzione genuina al cliente, divertimento, ti fanno sentire a casa, ti fanno sentire la connessione: è così che si vince".