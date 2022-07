50 Best Restaurant: il vero gusto dell'Italia

Il gusto italiano e i suoi interpreti stanno vivendo un momento molto interessante. I riconoscimenti che il mondo continua a dare ai nostri prodotti e soprattutto ai nostri produttori (ovvero tutti quelli che producono gusto italiano: dagli chef, agli artigiani, dalle aziende ai vignaioli) confermano, insieme al grande successo dell’Italia come destinazione enogastronomica, che il pianeta ha voglia di Italia. Probabilmente anche i prossimi 50 Best (lunedì 18 luglio, ndr) a Londra daranno un segnale di grande positività. Una tendenza che si rafforza e che può trovare conferme importanti anche in operazioni come quella che cerca di far diventare la cucina italiana patrimonio dell’Unesco.



Abbiamo chiaro che il mondo ci guarda con ammirazione e desiderio, ma noi siamo capaci di fare altrettanto?

È venuto il momento di una profonda presa d’atto da parte di chi governa: la cucina italiana è cultura e i suoi produttori sono produttori di cultura. Gli chef devono essere centrali in questo percorso. Il loro contributo come testimonial del Made in Italy nel mondo è fondamentale quanto quello degli stilisti, perché quello che arriva nei piatti è cultura. Quell’assemblaggio di materie prime uniche, quella capacità di declinarle in modo sensoriale, di trasformare con la cottura la materia prima in texture è arte contemporanea.



Non vale per tutti ovviamente, come non tutti quelli che colorano tele, muri o chiese sono artisti, ma la sfida di dare valore a grandi ambasciatori del nostro Paese come Massimo Bottura, Riccardo Camanini, Enrico Crippa, Max Alajmo, Niko Romito, Mauro Uliassi, Norbert Niederkofler e tanti altri è un elemento fondamentale per la tutela del Made in Italy a tutti livelli.

Una scelta coraggiosa che va a valorizzare il vero gusto dell’Italia, una sfida che spetta in primis al ministero della Cultura e poi a tutto il governo.