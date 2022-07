Volare gourmet con lo chef Lorenzo Cogo da Milano e New York

Bello quando un tuo piatto prende il volo. A partire da luglio, avrò l’onore di far assaggiare un mio piatto ispirato alla tradizione del mio territorio e all’italianità. Zucchina gialla, baccalà mantecato e pistacchio. Ci vediamo a New York!”.

Pochi giorni fa lo chef vicentino Lorenzo Cogo ha annunciato sui suoi canali social il decollo di una nuova avventura, poi ha preparato le valigie: per i mesi di luglio e agosto firmerà la specialità protagonista del menu a bordo degli aerei di La Compagnie, in viaggio da Milano a New York. La collaborazione col già enfant prodige del Dama Restaurant di Venezia è il modo con cui la compagnia francese “100% smart business class” festeggia la recente inaugurazione della nuova tratta intercontinentale dall’Italia verso gli Stati Uniti, dopo quelle da Parigi e da Nizza.

Il piatto gourmet di Cogo

Per la sua passione per i viaggi che ne hanno fatto un cuoco giramondo, Cogo, classe 1986 e una stella Michelin guadagnata appena venticinquenne, potrebbe in qualche modo essere il testimonial della compagnia aerea, nata nel 2014 con l’obiettivo di offrire la massima esperienza di comfort. Cibo incluso.

Ecco allora un piatto simbolico, giocato sulla metafora del viaggio, che parla di territorio con un linguaggio nuovo. Baccalà mantecato, con maionese senza uova al pistacchio ed erbette aromatiche, adagiato in una barchetta di zucchina gialla.



Il piatto, con la ricetta a cui si ispira, è stato scelto per raccontare una storia: “La specialità veneta, oltre a essere fortemente identitaria, riporta a uno dei prodotti nati dai viaggi, quelli quattrocenteschi dei mercanti veneziani che conobbero in Norvegia e diffusero l’arte nordica di conservare il merluzzo. Senza contare l’uso del pepe del Borneo, spezia legata alle circumnavigazioni” sottolinea Cogo nell’accettare la sfida del cibo a bordo, che comporta molte insidie. La prima difficoltà sta nel bilanciamento dei sapori, poiché in alta quota la percezione del gusto viene un po’ alterata, poi la replicabilità del piatto, che deve essere in grado di mantenersi per 24 ore in termini di gusto, croccantezza dell’ortaggio, freschezza e colore delle erbe e della salsa. Per scoprire se Cogo è riuscito a vincere la sfida bisognerà, però, prenotare il biglietto.

L’esperienza gourmet che comincia dal volo è una nuova frontiera di qualità della vita e quando in campo scendono chef interessanti è ancora più divertente.