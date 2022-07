Dal Franciacorta brut al Moscato passito, ecco i 5 vini del menù

Nonostante il ricettario tradizionale italiano sia assai ricco di suggerimenti adatti ad ogni stagione, spesso ci affezioniamo a determinate preparazioni e scegliamo di gustarle anche in estate, sfruttandone la versatilità che le rende adatte a dare il meglio di sé anche servite tiepide, o fredde. Versatilità che “ci fa gioco” anche in tema di abbinamenti, poiché sono numerosi i piatti della cucina italiana che, a seconda della quantità e della temperatura, possono fungere da antipasti, secondi piatti e anche contorni, facendoci divertire nella scelta del vino perfetto che, ricordiamo, soffre il caldo come noi e dunque in estate - bianco o rosso che sia -, va servito a qualche grado centigrado in meno.

La frittata di patate e peperoni Lara De Luna 18 Luglio 2022 Lara De Luna

Se decidiamo di aprire il pasto con una morbida frittata di patate e peperoni, un piatto per tutte le stagioni che con le alte temperature può essere gustato appena tiepido, possiamo giocarci un bel jolly abbinandolo ad una bollicina come Emozione Franciacorta Brut Millesimato - minimo 36 mesi di affinamento sui lieviti - prodotto dall’azienda Villa. Un blend di Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco che regala un sorso sottile e cremoso, accompagnando perfettamente la morbidezza di uova e patate e tenendo a bada il temperamento del peperone, lasciando il palato perfettamente pulito e pronto ad un nuovo assaggio.

La pasta e fagioli con le cozze di Laura Mari 19 Luglio 2022 di Laura Mari

Per un primo piatto come la pasta e fagioli con le cozze, tipica ricetta partenopea, anche questa da gustare preferibilmente tiepida in estate, la tendenza dolce di cannellini e cozze, appena stemperata dall’acidità dei pomodorini, “chiama” un rosato pugliese affinato in acciaio, sapido e dal finale lievemente pepato come il Tacco Rosa, prodotto in Salento da Tenute Stefàno da uve 100% Negroamaro.

Il tonno alla positanese Lara De Luna 20 Luglio 2022 Lara De Luna

E se, continuando a sfogliare il ricettario campano optiamo per un secondo piatto come il tonno alla positanese, tipico della Costiera Amalfitana, la nostra ricerca dell’abbinamento perfetto non può non tener conto della ricchezza di aromi e sapori che caratterizza questa preparazione dalla lunga cottura. Per non sbagliare, meglio scegliere un prodotto territoriale e di carattere come il vulcanico Lefkòs prodotto a Ischia dalla cantina Cenatiempo, mix di uve locali Biancolella e Forastera, vinificato in cemento, intenso e persistente.

Le barchette di zucchine ripiene Laura Mari 21 Luglio 2022 Laura Mari

Un contorno gustoso e non troppo elaborato come le barchette di zucchine ripiene riporta in primo piano il tema della “dolcezza”, non solo dell’ortaggio ma anche della farcia a base di patate, prosciutto cotto e Parmigiano, il tutto cotto al forno e poi lasciato freddare. In questo caso la scelta cade su un bianco sapido, quasi salmastro, come il Kebrilla prodotto a Marsala da Cantine Fina. Da uve autoctone Grillo 100%, affina in parte in barrique, in parte in acciaio.

La crema di caffè (freddo) a cura di Lara De Luna 22 Luglio 2022 a cura di Lara De Luna

Per finire, un grande classico che in estate non può mancare è la crema al caffè, una fresca meraviglia arricchita da zucchero e panna che per essere degnamente esaltata sceglie la dolce compagnia del profumatissimo Moscato Passito La Bella Estate, dall’intenso aroma di frutta candita prodotto a Barolo dalle cantine Vite Colte, maturato in acciaio sui lieviti per 12 mesi.