C'era una volta la birreria, ora c'è il supermercato

Il nome "BellaFresca" non poteva essere più azzeccato soprattutto in questi giorni di caldo estremo. Sta per birra alla spina. Ma è non una qualsiasi. Ha ha una particolarità tutta sua perché nasce direttamente all'interno della Gdo, la grande distribuzione organizzata. Precisamente nell'ipermercato lper "La grande i" che conta 22 punti vendita in quattro regioni del nord Italia (Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna).

Prodotta negli impianti presenti dal 2016 a Seriate (Bergamo) e Monza Maestoso (Monza Brianza) ora è in vendita in tutti gli store, nelle pizzerie e i ristoranti della catena in una vera e propria linea che punta ad accompagnare l'estate con un bicchiere ad alto grado di freschezza contro le temperature più bollenti. Potrebbe diventare la tendenza di stagione per gli appassionati di bionde, rosse e multicolorate da bere.

"Lavoriamo per essere apripista di progetti innovativi nella Gdo - spiega al Gusto Ivano Cuozzo, direttore produzioni, somministrazioni e ristorazione Iper La grande i - quindi abbiamo lanciato BellaFresca perché avevamo voglia di metterci alla prova con una nuova sfida. Siamo forti nelle produzioni proprie di cibo, e ora lavoriamo per consolidare nuove capacità come la produzione di beverage". Non sono mancati studi ad hoc.

"Ci siamo affidanti a un team di esperti del mondo birra che collabora anche con scuole di alta cucina - ci conferma Cuozzo- La consulenza si è focalizzata sullo studio delle ricette da produrre in Iper La grande i, calibrate anche in base alle caratteristiche dei nostri impianti". Oltre alla formula alla spina di produzione propria, ci sono quattro varianti in bottiglia, a marchio non pastorizzate né microfiltrate come la Golden Ale chiara, stile inglese, la American Pale Ale ramata, la Blanche opalescente e la Bock color rubino.