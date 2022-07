In principio furono le alghe. E poi il sushi

La vita è cominciata nell’acqua, o meglio, nel brodo primordiale, e con ogni probabilità le alghe furono le prime piante comparse sulla terra come alimento embrionale. In questo ambiente ancestrale detto brodo, costituito da una miscela acquosa con sali inorganici, composti chimici come carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto, composti organici, ecc. pare siano accaduti eventi chimico-fisici capaci di originare la vita. Verosimilmente in questo brodo si formarono cellule “autotrofe”, cioè “autonutrite”, quindi autosufficienti e capaci di riprodursi. E queste piante acquatiche diventarono alimento per gli organismi “eterotrofi”, cioè “nutriti di altro”. Ancora oggi le alghe rappresentano una risorsa marina per l’uomo come buona fonte alimentare, dalle variegate proprietà. Le alghe possono essere unicellulari e aggregate in colonie o pluricellulari. Il corpo delle alghe è chiamato “tallo”. A seconda dei loro pigmenti, le alghe possono essere rosse o rodofite, e queste contengono, oltre alla clorofilla, la ficoeritrina, un pigmento che maschera il verde ma permette di assorbire in profodità le radiazioni luminose verdi/azzurre. Vivono in mari caldi fino a 170 metri di profondità.

Le alghe brune o feofite insieme alla clorofilla hanno il pigmento fucoxantina che fa tendere alle colorazioni giallo/brune, vivono in mari freddi, crescono sugli scogli, possono galleggiare e raggiungere grandi dimensioni, si usano come foraggio e per estrarre lo iodio. Le alghe verdi o clorofite insieme alla clorofilla hanno diverse xantofille che non mascherano il colore verde, sono le più ricche di cloroplasti e di materiale di riserva, cioè di amido, come le piante superiori. Possono vivere anche in acque dolci, oltre che in quelle del mare. La varietà Clorella, comune nel Mediterraneo, produce un antibiotico naturale. Un'alga molto gustosa dal tallo consistente è l'asparago di mare cioè la Salicornia frutticosa. È un arbusto i cui germogli hanno l'aspetto molto simile ai nostri fagiolini. Dopo una sbollentatura si consumano conditi come i fagiolini ma anche diversamente. Sono molto saporiti, come sottintende il nome Salicornia, perché ricchi di sali minerali, ossalati, iodio, bromo, oltre a vitamina C e B. L'elegante cucina giapponese ci ha fatto conoscere l'alga Nori o Porphyra umbilicalis, presentata generalmente secca in fogli quadrati. Viene preparata con alghe rosse che vengono raccolte, lavate e tritate fino ad ottenere una poltiglia liquida che poi si versa in formine e si lascia seccare al sole o in forno. Anche questa alga è ricca di vitamine e sali minerali. Tradizionalmente si usa per avvolgere il sushi. I bambini in Giappone, grazie alla sua croccantezza, la sgranocchiano gradevolmente.

Fra i tanti tipi di alghe ve ne sono di microscopiche, come la spirulina, ma anche di giganti capaci di estendersi per centinaia di metri formando le cosiddette praterie del mare. E ve ne sono anche di dimensioni intermedie. Le alghe verdi vivono in superficie, le rosse nelle acque profonde, le brune a una profondità intermedia. Confrontate con le piante eduli terrestri, le alghe appaiono sensibilmente più ricche di proteine (dal 5,6% delle hiziki al 35% delle spiruline), di carboidrati (dal 29,8% delle hiziki al 51,9% delle kombu) e soprattutto di sali minerali e di oligoelementi, in particolare iodio (presente in quantità da 100 a 1000 volte superiore rispetto a quella degli ortaggi), ferro e calcio (da 2 a 30 volte). Notevole è anche il patrimonio vitaminico e, oltre al discreto contenuto di vitamina B1, B2 e C, le alghe costituiscono una buona fonte della B12, che è assente nei vegetali di terra ferma. Nelle alghe del tipo wakame sono state individuate, inoltre, sostanze in grado di svolgere un’attività antitrombinica di potenza doppia rispetto a quella dell’eparina. Attualmente le alghe fanno parte di una cinquantina di specialità farmaceutiche che includono mucoprotettori, lassativi, preparati per l’obesità, integratori per astenici e anoressici, rimedi contro i disturbi della crescita e la demineralizzazione.

L’unica controindicazione è l’ipertiroidismo per il contenuto di iodio che stimola la tiroide. Kombu, wakame, nori, hiziki, spirulina sono alcune delle alghe eduli che sempre più di frequente fanno capolino negli scaffali dei negozi d’alimentazione naturale e nei reparti dietetici delle farmacie.