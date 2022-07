Aperitivi, la nuova tendenza la lancia la Coop

È partito da Cervia il tour estivo promosso da Coop per il lancio dei “Buoni da bere”, la nuova gamma di prodotti a marchio dedicati alla mixology e al momento dell’aperitivo. Dopo l’appuntamento romagnolo al Bagno Fantini del 27 luglio, il tour farà tappa all’Arena della Casa del Cinema a Villa Borghese a Roma il 10 settembre e si concluderà alla Barcolana a Trieste.

Durante gli eventi è possibile per tutti assaggiare la gamma dei 14 “Buoni da bere” (una selezione di drink che va dai classici cocktail dell’aperitivo italiano a proposte analcoliche con toniche, ginger beer e molto altro), e provare le cinque ricette inedite create per l’occasione dalla bartender romana Giulia Castellucci, una delle prime donne a dedicarsi a questa professione.

Ricette che Castellucci ha realizzato “facendo la spesa” tra i prodotti della nuova gamma: si va da cocktail come il “Mandarine Mule” a base di vermouth bianco di Torino, pompelmo e ginger beer al mandarino, al “Passion Smash”, l’aperitivo a base di passion fruit, al “Coop-America”, una rivisitazione dell’Americano, il “Tonico” a base di bitter e mirin e una proposta analcolica in omaggio alla Sicilia (“In Sicilia”) a base di latte di mandorla e red soda.

Le ricette sono pensate per essere facilmente replicate a casa e per cimentarsi con semplicità nell’arte della mixology.

“Buoni da bere” si inserisce in un progetto più ampio di riformulazione dei prodotti a marchio Coop che vedrà nell’arco di due anni circa 5000 i nuovi prodotti a scaffale (tra riformulazioni, vere e proprie novità e cambi di packaging).

In principio furono la farina, lo zucchero e il marsala a fine Ottocento: questi i primi prodotti brandizzati con marchio Coop allo scopo di calmierare il prezzo di acquisto per il consumatore. Oggi che le catene del retail devono trovare dei modi per differenziarsi l’una dall’altra, Coop punta proprio sui prodotti marchio ampliando la gamma a scaffale ma anche allargando il parco fornitori che si arricchisce anche di produttori più piccoli, con buone idee e intuizioni.

L’offerta dei prodotti oltre ad essere aumentata è anche più originale, contemporanea e moderna a livello di comunicazione e packaging. Se una volta il private label aveva un formato grafico unico che veniva applicato a tutti i prodotti indistintamente, nel nuovo progetto di Coop ogni prodotto interpreta il linguaggio della sua categoria. Ecco allora che i “Buoni da bere” giocano con colori e copy divertenti, proprio come deve essere il momento conviviale dell’aperitivo.