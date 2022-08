I vini della settimana "al servizio" di grandi classici della cucina

Il menu che vi proponiamo questa settimana è un susseguirsi di grandi classici delle cucine italiana, francese e catalana. Un piccolo, goloso, viaggio alla (ri)scoperta di ricette senza tempo, ben collaudate ma non per questo banali.

Si comincia con una fragrante quiche alla ricotta, menta e pomodorini, variante “light” della celebre torta salata francese realizzata con la pasta brisée che in questo caso viene alleggerita dal latticino, e resa più fresca da menta e pomodoro. Un “ensemble” a tendenza dolce che si abbina perfettamente alla trama sapida e persistente della Gran Cuvée Velenosi, spumante metodo classico marchigiano da uve Chardonnay e Pinot nero, con alle spalle 60 mesi di riposo “sur lie”.

Si prosegue con un must come gli spaghetti burro e alici, ricetta ultra classica, essenziale, intramontabile. In questo caso la qualità dei pochi ingredienti è fondamentale, a partire dalla pasta: se non amate le preparazioni troppo sapide, però, sarà bene aggiungere pochissimo sale all’acqua di cottura degli spaghetti. A tenere a bada il carattere di questo primo piatto dal sapore deciso ci pensa la personalità da fuoriclasse della Malvasia prodotta nel Carso da Zidarich, orange wine affinato 24 mesi in botti di rovere di Slavonia.

Un secondo piatto marinaro come il merluzzo alla siciliana è un vero e proprio inno alla cucina mediterranea. Le carni del merluzzo, rese morbide dalla cottura in umido, vengono arricchite con pomodorini, erbe aromatiche, olive e capperi. Una preparazione leggera e gustosa, ancora una volta dall’impronta sapida, che trova il compagno ideale nell’Etna bianco Fermata 125, prodotto da Baglio di Pianetto a Passopisciaro. Carricante in purezza, affina in acciaio e regala un sorso di buon equilibrio.

A proiettarci idealmente nelle “ramblas” a Barcellona ci pensa l’insalata Xatò, piatto tipico della cucina catalana che non deve trarre in inganno poiché si tratta di una ricetta corposa - tanto da essere consumata anche in inverno - a base di baccalà, scarola e salsa xatò (fatta con tonno, crostini di pane, frutta secca, il tutto frullato con paprica, peperoncino, olio evo e aceto). Con una tale concentrazione di sapori, abbiamo bisogno di un vino intelligente, un bianco in grado di travestirsi da rosso come il Cambrugiano, Verdicchio di Matelica prodotto da Belisario nell’Alta Valle Esina. Maturato 12 mesi in acciaio e 12 in barrique è un vino complesso, ama i piatti elaborati e ricchi di sapore.

Arriva dalla Toscana un dessert classico - citato anche dall’Artusi - come la torta di riso, dove al cereale sono aggiunte uova, latte, zucchero, vaniglia e limone grattugiato. Ed è proprio il mix di ingredienti che caratterizza questo dessert “popolare” a suggerirci l’abbinamento perfetto: da stappare senza esitazione il profumatissimo e pluripremiato Fiorduva (blend di uve Fenile, Ginestra e Ripoli) prodotto da Marisa Cuomo in quel di Furore, nella splendida Costiera Amalfitana.