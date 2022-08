Da Pomigliano a Tortona, i migliori bartender nascono in provincia

Saranno 50 i bartender – in rappresentanza di altrettante nazioni – che tra meno di un mese si sfideranno a Sidney per uno dei concorsi del settore più prestigiosi al mondo (Diageo World Class). A rappresentare l'Italia sarà il trentaduenne Vincenzo Pagliara. Che non arriva da Milano, Roma, Firenze o Venezia. Ma da Pomigliano d'Arco, popoloso polo industriale della zona metropolitana di Napoli. Qui Vincenzo, assieme ai soci Vincenzo Monda e Francesco Manna, nel 2020 ha aperto il Laboratorio Folkloristico, uno dei cocktail bar emergenti più interessanti d'Italia. Se fino a pochissimi anni fa il bere bene miscelato era appannaggio delle grandi città, mai come oggi la qualità ha preso mille strade, diffondendosi nell'inquietudine un po' folle della provincia italiana, offrendo così alle falene del bancone appigli ovunque, anche nelle più sperdute località.

'O vallo e 'O sorece, cocktail del Laboratorio Folkloristico

La storia di Vincenzo Pagliara è unica e al tempo stesso comune a molti. Un talento formato nel mondo – ha lavorato per 9 anni all'esterno, prima a Londra, tra cui anche al Connaught Bar, icona mondiale del bere miscelato, e poi a Shanghai – che a un certo punto ha invertito la rotta e ricalcato le proprie tracce per tornare a casa. Vincenzo come altre centinaia di bartender, osti, cuochi, richiamati dal canto delle sirene della propria terra, reso ancor più acuto dallo sconquasso del Covid. “Abbiamo aperto il Laboratorio Folkloristico con un'idea precisa: proporre una miscelazione che fosse espressione della zona Vesuviana. Tutto quello che lavoriamo, eccetto gli spirits, arriva dal nostro territorio. No lime, no ananas, no cocco. Solo prodotti che ci offre la terra” spiega Pagliara. E poiché questi prodotti sono reperibili solo per piccoli periodi, e i tempi del bar più lunghi - tra ideazione e creazione di una nuova drink list - hanno impostato un menu contro-stagionale. “Prendiamo gli ingredienti nel pieno della loro eccellenza e li lavoriamo in sciroppi, distillazioni, abbattimenti e altre forme di conservazione, per proporli fuori stagione”. Così nasce una carta ispirata ai 12 Conti Pomiglianesi, le storielle che Vittorio Imbriani ha scritto nella seconda metà dell'Ottocento, con un'appendice dedicata a drink a base di antichi frutti campani, che reperiscono da una piccola azienda agricola che è custode di alberi da frutto pressoché perduti. “Supportiamo la biodiversità acquistando la fruttata di un albero, e andando avanti fino ad esaurimento scorte”. E la gente arriva da Napoli e Caserta, ben felice di spendere un paio di euro in più rispetto al consueto (i cocktail vanno dai 9 agli 11 euro).

La bottigliera di rum dell'Aguardiente, a Marina di Ravenna

Per incrociare una delle migliori collezioni di rum d'Europa bisogna spostarsi un po' più a nord. Ma restare in provincia, a Marina di Ravenna, che in inverno è solo un paesino dove tutti si conoscono, e in estate diventa un guazzabuglio di dialetti e nazionalità. Qui Jimmi Bertazzoli, nel 2016 ha aperto l'Aguardiente, affacciato sul porto turistico. Bertazzoli non fa parte delle nuove leve, ma era già al lavoro quando il nuovo trend della miscelazione era agli albori in Italia, “quando per crescere bisognava leggere uno dei 10/15 testi sacri del bar, e per farlo bisognava che qualcuno te lo portasse dagli Stati Uniti, mentre oggi con i social e internet puoi imparare qualsiasi cosa, e andare a Barcellona o a Londra è come prendere la corriera per Ravenna”. Oggi la sua bottigliera di rum conta circa 1900 referenze, tutte a disposizione anche al bicchiere. Per esempio, sono 32 le diverse referenze di Caroni aperte in questo momento, e chi conosce il mondo dei rum sa il valore (anche economico) di questa varietà. “Non passa settimana che non mi cercano collezionisti dall'Europa o dall'Asia chiedendomi di inviargli un assaggio di un determinato rum, ma a tutti dico no. Chi vuole fare l'esperienza, deve venire qui, come molti fanno percorrendo anche 500 o 1000 km per assaggiare un bicchiere particolare”. O un buon cocktail, da una carta che predilige i grandi classici, come il Daiquiri e il Mojito, preparati con una attenzione filologica che rasenta l'ossessione. “Dopo una lunga ricerca, preparo un blend di rum da piccoli impianti che erano in funzione già a inizio '900. Praticamente cerco di ricreare il gusto originale, libero di fare quello che voglio, senza dover sottostare ad alcun brand”. Ecco, un vantaggio della provincia: la libertà. “In provincia il bartender è anche il titolare, nelle grandi città i costi impongono spesso potenti investitori, che influenzano anche la proposta, dovendo rientrare a breve dell'investimento”. Ma come può sopravvivere una collezione così ricca, in un paese così piccolo? Per Bertazzoli, è questione di gusto. “Noi italiani abbiamo una propensione al gusto che hanno in pochi al mondo. Se gli fai conoscere e apprezzare la qualità, l'italiano poi fa fatica a tornare indietro. E bere bene non è per forza un lusso, se non cerchi la rarità da 400 euro al bicchiere”.

L'Estremadura Cafè, a Suna, nel verbano

Come Bertazzoli, anche Cinzia Ferro è della vecchia guardia, avendo aperto l'Estremadura Cafè nel 1999 a Suna, sul Lago Maggiore. Da allora è una delle barlady più apprezzate in Italia, vincitrice di innumerevoli concorsi. “All'inizio non c'era cultura, la gente mi guardava con occhi sbarrati vedendo la velocità di esecuzione e le lavorazioni che facevo. Oggi la qualità è cresciuta, tanto, anche in provincia: i clienti sono più consapevoli”. Oltre venti anni di provincia, senza mai sentire malinconia per le metropoli. “Qui mi sono sempre sentita più libera di esprimere la mia personalità, senza dover seguire nessuna moda. Poi il nostro lavoro ci porta in giro, per consulenze o eventi, ma alla fine, il ritmo della provincia è quello che sento più mio”.

Francesca Gentile, del Funi 1898 a Montecatini Terme

All'ingresso della Funicolare di Montecatini Terme, Francesca Gentile nel 2016 ha aperto il Funi 1898. Qui turisti da ogni angolo del mondo vengono per fare un giro sulla più antica funicolare al mondo ancora funzionante e per bere uno dei suoi cocktail. “Ho dovuto combattere l'approccio del “fammelo forte”, assecondare la diffidenza del cliente montecatinese, sconfiggere anche i preconcetti che negavano alle donne il ruolo della barlady. È stata un'educazione lenta. Per fare capire che menta e lime nel mojito non si pestano ci sono voluti anni, ma ce l'abbiamo fatta. Anche grazie al fatto che il bartender è non più visto come una figura di ripiego. E grazie ai social, che sono palcoscenico del nostro lavoro”.

La squadra del Sal8: Guido Frenquellucci, Giulio Neri, Federico Diddi e Cinzia Chiarusi

Dalla funicolare, ai cocktail dell'orto. Fare miscelazione in provincia significa anche questo. Il Sal8 è il “bar agricolo” all'interno del parco del Relais Poggio ai Santi, a San Vincenzo. La costa e il suo trambusto è lontana 5 chilometri, e qui, in una azienda bio dagli anni '80, nove anni fa è nato il bar agricolo, per volontà di Giulio Neri. “A parte i distillati, tutto viene dalle nostre coltivazioni o da erbe che crescono spontaneamente” racconta il bartender Federico Diddi. Livornese, è passato da Roma, e poi approdato qui, dove il Bloody Mary viene fatto solo d'estate, perché i pomodori sono quelli dell'orto, mentre nel Red Snapper, la versione del Bloody Mary a base gin, finiscono 15 varietà di pomodoro diverso, oltre a peperoncino, fiori di aglio selvatico e le erbe aromatiche (timo e basilico) del proprio erbario. “Non si viene qui per bere un cocktail, ma per fare un'esperienza nella natura”.

Al Quèrto è a Bassano del Grappa

La provincia come luogo bucolico di oraziana memoria, ma anche come fulcro di innovazione. Chiedetelo ai ragazzi del Quèrto di Bassano del Grappa. Hanno girato il mondo – Milano, Roma, Londra, Messico - poi il ritorno a casa. “Perché noi bassanesi soffriamo di campanilismo, tutti quelli che fanno questo lavoro sono andati via, sono cresciuti professionalmente, e sono tornati aprendo il loro bar e portando a casa il loro bagaglio d'esperienze” spiega Francesco De Martino, uno dei titolari del locale che apre le porte a 88 passi dal celebre Ponte degli Alpini. “La nostra innovazione? La proposta variegata, senz'altro, che va dalle colazioni alla pausa pranzo, che guarda all'Europa del Nord come al Messico, fino alla miscelazione. Ma soprattutto il lavoro che facciamo nel nostro Laboratorio, dove facciamo preparazioni e cocktail per noi e per terzi, producendo anche drink in lattina”. Il best drink è l'Americano, preparato con tre tipi di vermouth e tre tipi di bitter, cotto a bassa temperatura con la gomma arabica. La stessa base, viene utilizzata anche per Negroni e Boulevardier. Grandi classici, innovati, spesso preparati in prebatch (assemblati prima del servizio, per velocizzarlo). Per una miscelazione semplice e ricercata al tempo stesso. “Ogni drink ha un massimo di 4 ingredienti, le preparazioni sono complesse, ma non diamo troppe spiegazioni al cliente, perché fare cocktail non deve essere esibizione, siamo dei creativi romantici che vogliono semplicemente far divertire le persone”.

Il Bacaro Billis, di fronte alla stazione di Tortona

Semplicità. Una parola che ritorna nella nuova proposta del Bacaro Billis, il locale di Alessandro e Filippo Billi, i fratelli terribili che hanno aperto il loro locale di “fun dining” di fronte alla stazione di Tortona. Se le stazioni sono straordinari luoghi dell'immaginazione, molto spesso le loro vicinanze sono geometrie architettoniche di scarso interesse. Anche la stazione di Tortona non sfugge a questa regola. Eppure hanno fatto il botto, e quest'estate hanno raddoppiato con il chiosco dei cocktail. “Una miscelazione semplificata, per dimostrare che la qualità non è solo per piccoli numeri. Riusciamo a servire 500 drink in una serata, tutti serviti in bicchieri compostabili. Sostenibilità è una parola stuprata, ma cerchiamo di fare il nostro. Protagonista di questa miscelazione, non è più il bartender, ma la socialità”. Dal fun dining, al fun drinking. “Tutte le sedute sono libere, non c'è prenotazione, non ci sono camerieri. Ci si alza e si viene al banco, per ordinare, ritirare il vassoio, fare due chiacchiere. Abbiamo sviluppato 9 drink, più 2 analcolici, preparati da noi in cucina, usando la pesca di Volpedo e le fragole profumata di Tortona. Ci credi? L'analcolico è il drink più caro, perché gli ingredienti freschi costano” spiega Alessandro Billi, guardando la stazione, da dove anche loro sono partiti per un viaggio non di solo andata. Perché un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via, dove poi tornare, e non sentirsi soli.