Prosecco Doc, re dell’happy hour

A chiunque ascolti le parole “Prosecco Doc”, vengono in mente due cose: un brand italiano di successo e il respiro profondo di un momento di relax. In questo secondo caso, quale che sia l’attimo di vita immaginato, accanto al calice c’è un piatto, un bocconcino tipico magari della propria città. Ovvero la sintesi dell’aperitivo all’italiana. Un binomio geniale “a cui il Prosecco Doc deve molto della sua notorietà”, dichiara Luca Giavi, direttore Consorzio Tutela Prosecco Doc. “È su questa scorta che è diventato ambasciatore di una ritualità e di un modo di vivere tutto italiano nel mondo. Un momento, quello dell’aperitivo che nonostante una buona percentuale del consumo si stia spostando sulla tavola più propriamente detta, mantiene un peso importante”.

Le motivazioni? In primis, la freschezza tipica di uno spumante prodotto con metodo charmat, che permette al Prosecco - in tutte le sue varianti, dal Brut Nature al Demi-Sec - di accompagnarsi agilmente a un’ampia serie di preparazioni; subito dopo l’essere naturalmente a bassa gradazione alcolica che permette di non avere limiti d’orario. “Tra tutte - continua Luca Giavi - l’Extra Dry, con il suo lieve residuo zuccherino, rimane la più trasversale e amata”.

Ed è dall’unione di due archetipi dell’estate, lo spumante e il vino rosé, che nasce la prospettiva del futuro. “Il Prosecco Doc Rosé, con la sua rotondità, aggiunge prospettiva all’abbinamento. Grazie alla sua maggiore struttura ci si può lanciare verso abbinamenti più azzardati, dalle fritture al sushi, fino alle cucine orientali più speziate. Ed è un vettore di evoluzione, sia per il posizionamento del Prosecco Doc in generale che dell’aperitivo in particolare”, conclude Giavi. E per chi non amasse il rosé, ma fosse appassionato di cucina etnica nel senso più ampio, un Extra Brut reggerà ampiamente il confronto con involtini salmone e guacamole.

Ma aperitivo vuol dire anche cocktail. E quindi via libera ai calici più divertenti dell’estate. In pole position, sicuramente il Prosecco Doc Cosmo, la rivisitazione del Cosmopolitan con aggiunta di Prosecco: dei mini timballi di riso al curry (per non tradire la tavola etnica) rappresenterebbero l’abbinamento perfetto.