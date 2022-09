Enrico Derflingher: "Quando Carlo mi propose di diventare il cuoco di corte"

Quando lo chef Enrico Derflingher varcò per la prima volta i cancelli di Buckingham Palace era un marcantonio alto un metro e novanta. Ventisei anni ruggenti al cospetto di Sua Maestà, che lo ricevette nel 1987 insieme all'ambasciatore italiano Bruno Bottai. Quest'ultimo molto più emozionato, perchè consapevole di scrivere una piccola pagina di storia nel grande libro della cucina italiana: era la prima volta, infatti che un cuoco tricolore entrava a sovrintendere le cucine della casa reale britannica, dividendosi tra il Palazzo e la residenza dell'allora principe di Galles – e ora re – Carlo d'Inghilterra.

Raggiunto al telefono da Il Gusto, Derflingher in queste ore è un gigante in lacrime. “Lo confesso, ero più attento a guardare il tappeto mentre camminavo all'indietro. E a non fare nessuna delle cose che mi avevano detto di non fare assolutamente. Fu una cosa veloce, molto formale. Nei tre anni di servizio presso la casa reale britannica imparai a conoscere la sua statura morale e istituzionale. E apprezzai soprattutto la sua forza straordinaria”.

Fu proprio Elisabetta a cambiare vita e carriera dello chef. Complice una cena di Stato nel dicembre 1989 a Buckingham Palace, presenti diversi capi di stato europei: “Dovevo comporre al menu e pensai di dargli un tocco italiano e lombardo. Inventai su due piedi un risotto con gamberi, bisque e tartufo. Tanto burro e tanto Parmigiano, un accostamento abbastanza inconsueto. A metà cena fui chiamato in sala dalla regina e mi tremarono le gambe. Temetti il peggio per quell'azzardo culinario, e invece si complimentò dicendomi che aveva assaggiato il risotto più buono di sempre. Come in un film, mi disse che voleva ricompensarmi e mi chiese cosa volessi come regalo. Completamente spiazzato, le chiesi la pentola con cui l'avevo preparato, un tegame di rame di fine Ottocento che conservo a casa”.

Derflingher si divideva tra Buckingham e Kensington Palace, dov'era al servizio di Carlo e Diana. Conosce benissimo l'ormai nuovo sovrano inglese ed è convinto “da Elisabetta a Carlo, la scossa sarà forte anche nello stile delle cucine reali: un approccio più green e innovativo rispetto alla spinta più tradizionalista e ai riti consolidati della sovrana scomparsa” che, ad esempio, solo negli ultimi tempi aveva rinunciato al tradizionale bicchiere di champagne prima di coricarsi.“Dal punto di vista alimentare – racconta - il vero rivoluzionario è Carlo. Già oltre trent'anni fa iniziò a introdurre nelle mense reali i prodotti degli orti delle tenute dei Windsor. La madre lo appoggiava molto più del principe Filippo che, schivo e pratico, non si faceva invece problemi a mettersi personalmente al barbecue e cucinare per i suoi familiari. Andavo molto d'accordo con il principe di Galles e firmai un'opzione per un ritorno a corte, in previsione di una sua salita al trono. Ma ormai sono passati quarant'anni.Carlo trascorreva tanto tempo a Highrowe: una volta fui complice involontario di un piccolo incidente diplomatico, attardandomi con l'allora principe di Galles negli orti reali. Ad attendere il principe c'era Margaret Tatcher che, quindi, fu costretta a fare anticamera. Quando tornammo, mi fulminò con lo sguardo”. Inconveniente perdonato: la lady di ferro, infatti, fu una delle sue prime clienti all'hotel Eden, dove Derflingher rimase al timone della cucina per nove anni, dopo il ritorno in Italia.

Il royal chef smonta, almeno in parte, il falso mito secondo cui la sovrana non avesse mai assaggiato una pizza: “Ai banchetti reali, le pizzette di sfoglia le preparavo eccome e sono certo che le piacessero. Anche se indubbiamente preferiva una cucina più inglese: salmone, agnello, roast beef, accompagnati dallo Yorkshire pudding. Tutto a chilometro zero. Mangiava in modo parco, senza mai strafare, concedendosi al limite qualcosa in più sul bere: ad esempio, un gin tonic come aperitivo”.

Quello tra Elisabetta II e la cucina italiana (nel Bel Paese festeggiò anche i suoi 25 anni) è un rapporto felice. Oltre a quella di Enrico Derflingher, vanno ricordati anche i piatti assaggiati al Quirinale nei diversi viaggi che la videro a Roma insieme al principe Filippo. Il libro “Tutti i piatti dei Presidenti” (Ippocampo) ricorda, ad esempio, il menu predisposto dallo chef presidenziale Fabrizio Boca nel pranzo del 16 ottobre 2020: ravioli di ricotta e spinaci, una lombata di vitello arrosto accompagnata da funghi porcini ripieni e verdure miste, e un delizioso bonet piemontese, scelto dal ricettario dei dolci di Palazzo. Elisabetta II andava particolarmente ghiotta di cioccolato e, in partiolare, della Chocolate Perfection Pie, torta multistrato di cioccolato bianco e fondente cosparsa di scaglie di cioccolato.



E' invece poco noto il menu di un altro viaggio reale previsto nel 2013 e poi annullato per un'indisposizione della già anziana sovrana: esso prevedeva risotto con asparagina selvatica, seguito da petto di piccione all’arancia e anice stellato accompagnato da zucchine grigliate e carciofi e, infine, soufflè al caffè.

E il nuovo re? “Carlo ama molto la cucina italiana: pasta dai sapori forti e dal tenore napoletano con tanto pomodoro. Piaceva molto anche William e Harry. Diana? Capitava spesso in cucina: quando la incontrai per la prima volta, non capii più nulla e le diedi la mano dicendole “nice to meet you”. Cosa vietatissima. Un incontro del tutto diverso da quello con colei che in molti già definiscono “the last Queen”. E ora? C'è sempre quella vecchia opzione e Londra è a meno di due ore di volo: chissà cosa succederà nelle cucine di Re Carlo III.