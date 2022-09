Monza: dalla luganega alla rustisciada, ecco cosa amano piloti e team manager

Ogni anno (siamo giunti al centesimo) la stagione delle corse attira decine di migliaia di persone a Monza per il Gran Premio d’Italia. Con una folla di tifosi pronti a invadere il parco e il circuito, inebriati dall’eccitazione per la gara e ovviamente pronti a sostenere la Ferrari, anche se, dopo un inizio di stagione brillante, le cose per Maranello non vanno benissimo. Le occasioni per far festa comunque non mancheranno, perché la Brianza non offre soltanto il rombo, ormai attutito, dei motori ma anche un’accoglienza gastronomica di tutto rispetto.

I giornalisti inglesi che seguivano le corse automobilistiche e in particolare la Formula 1, amavano Monza. Ed alcuni di loro ancora frequentano il Mondiale. Sono affascinati dal circuito, che detiene sempre il primato assoluto di velocità sul giro (detenuto da Lewis Hamilton, il quale nel 2020 con la Mercedes ottenne la pole position con la media di 264,362 chilometri orari), e anche dall’ambiente, dalle feste pittoresche dei tifosi. Ma soprattutto loro, abituati a una cucina tradizionale basata sul roastbeef, il fish and chips e, volendo esagerare, sulla cacciagione, adorano frequentare i ristoranti della città e dei dintorni del grande parco.

Le ricette brianzole della tradizione sono generalmente basate su piatti poveri. Una gastronomia sobria, genuina e autentica, dai sapori non eccessivamente elaborati. Largamente utilizzate sono diverse varietà di ortaggi, derivanti dalla produzione contadina, generalmente accostate a carni caloriche. Immancabile il maiale, di cui ‘non si butta via niente’. A partire dalla mitica Cassoeula nella quale le varie arti del suino vengono cotte a lungo con la verza, alla Rustisciada, un fritto con lardo, cipolle, luganega, lonza infarinata, vino bianco e salsa di pomodoro. Passando dai vari tipi di risotti, ‘alla brianzola’ con lo zafferano e aggiunta ancora di luganega, che è una salsiccia chiara con formaggio, o farcito da un ossobuco. Senza parlare della miriade di antipasti. Per terminare, rimanendo nel classico, la Torta Paesana, quindi di origine contadina, con base di pane raffermo e qualsiasi ingrediente dolce che si trova nella dispensa: canditi, biscotti, frutta secca, pezzetti di cioccolato al latte o fondente, addirittura frutta fresca.

Salvatore Buttice de Il Moro

La scelta non manca. In città si possono contare 265 ristoranti, oltre le pizzerie. Se si coinvolgono i dintorni il numero aumenta in maniera esponenziale. Così partiamo dai locali più gettonati dagli addetti ai lavori, dove con un po’ di fortuna, a cena, si possono trovare piloti, team manager e personaggi famosi. L’Antico Ristorante Fossati si trova a Canonica Lambro, frazione di Triuggio, non lontano da Arcore, resa famosa dalla residenza di Silvio Berlusconi. Un locale d’epoca con le sue sale dalle volte in mattoni. Gli avventori possono lanciarsi su un tripudio di antipasti, ma attenzione: bisogna lasciare spazio ai vari risotti, specialità della casa come la cotoletta alla milanese. Per i dessert, soltanto l’imbarazzo della scelta.

Se si vuole mangiare in centro, ecco il Moro. Qui c’é spazio per la migliore cucina siciliana, raffinata, stile gourmet. I piatti hanno nomi che evocano personaggi illustri, come l’Assoluto di gambero Regina Margherita. Fra i primi, i Paccheri di Senatore Cappelli, pistacchio di Raffadali e gamberi Mazara. Non mancano l’Aragosta Rosa e l’Astice Blu alla catalana. I prezzi ovviamente sono adeguati al livello del locale.

A un paio di chilometri dal circuito, di fronte alla stupenda Villa della Regina, entra in scena l’Hotel de la Ville. Era il preferito di Michael Schumacher e di Jean Todt. Accolti dalla professionalità e l’eleganza dei membri della famiglia Nardi, in un ambiente estremamente ricercato, fra tappeti persiani, arredi del ’700 e preziose collezioni artistiche, si accede al Derby Grill. La cucina italiana dello chef Fabio Silva, con richiami alla tradizione della Brianza e una scelta delle migliori materie prime, accompagnata da vini pregiati.

Si può mangiare anche all’interno del circuito stesso, al Saint George Premier in viale Vedano. Un edificio imponente che risale al 1883, in una zona del parco dove venivano allevati i fagiani e dove il re Umberto I di Savoia si recava per le sue battute di caccia. Il ristorante, molto ampio propone un menù abbastanza classico nel quale si trovano anche numerosi piatti di mare. Ma a campeggiare, molto richiesto, è il risotto allo champagne. Per essere un ristorante di un certo livello, non si esagera con il conto.

Chiudiamo a Biassono, in via Verri, una piccola traversa della statale a poca distanza dalla parte nord dell’Autodromo. L’Osteria 1927 tiene fede al proprio nome, fra il tradizionale e il contemporaneo, in un ambiente allegro e simpatico. Offre una varietà di proposte per accontentare i buongustai e anche chi ha un appetito robusto. In questo periodo, se ce ne sono, i funghi sono presenti e trattati a dovere. La cantina è molto fornita. Sono questi soltanto alcuni dei posti più frequentati a vari livelli durante il Gran Premio, in un finale di settimana nel quale ovviamente la parte del leone la fanno le pizzerie e anche i fast food. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ma se si punta su un nome in particolare, è meglio prenotare in largo anticipo.