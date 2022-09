Eataly, la maggioranza al fondo Investindustrial: "Iniezione di 200 milioni per lo sviluppo"

Il fondo di investimenti Investindustrial di Andrea Bonomi ed Eataly, l'hub gastronomico creato da Oscar Farinetti, hanno sottoscritto un accordo a sostegno del crescita di Eataly. L'operazione prevede un investimento di 200 milioni di euro e il contestuale acquisto da parte di Investindustrial di parte delle azioni detenute dagli azionisti esistenti, il che porterà Investindustrial a diventare la maggioranza azionista: al closing deterrà il 52% della società, con gli attuali azionisti Eatinvest (famiglia Farinetti), la famiglia Baffigo/Miroglio e Clubitaly (Tamburi Investment Partners) al restante 48% della società.



L'investimento consentirà a Eataly di chiudere l'indebitamento finanziario netto e massimizzare la flessibilità finanziaria per i piani di espansione globale del gruppo. Eataly - si legge nel comunicato - gestisce la propria attività secondo una filosofia di sostenibilità che mira a fornire un supporto continuo per le filiere agroalimentari locali e l'export di prodotti alimentari d'eccellenza. L'iniezione di capitale rafforzerà il ruolo di Eataly come ambasciatore globale dell'eccellenza alimentare Made in Italy sia attraverso l'opening di flagship store e lo sviluppo di nuovi format, oltre a consentire l'acquisizione di tutta la minoranza azioni di Eataly negli Stati Uniti.