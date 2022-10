Oro Monferrato, la via del Ruché incontra la danza

Il Ruchè, vitigno autoctono dalle radici antiche, coltivato esclusivamente in Piemonte, nell’area circoscritta del Monferrato Astigiano, incontra il mondo dell’arte coreutica. Nell’ambito del festival internazionale “Vignale in Danza”, sabato 1 ottobre, la tenuta La Mercantile di Castagnole Monferrato (At), apre le sue porte per l’evento “La Via del Ruchè”.

L'uva Ruchè

Dalle 18 alle 22, il pubblico potrà assistere a una serie di performances (con partenza ogni 15 minuti) attraverso uno spettacolo itinerante che fonde arte, ballo, musica e degustazioni della Docg a bacca nera, in abbinamento a prodotti locali. Un’iniziativa fuori dagli schemi che mette in risalto l’arte e il territorio, in una stretta sinergia armonica del tutto inedita, tra danza e gusto, all’interno di una storica azienda vinicola, edificata tra la fine del 1700 e il 1800. Gli organizzatori hanno, infatti, puntato i riflettori sull’effetto sorpresa ideando un percorso di cinque tappe costruito con una serie di esibizioni dal vivo di alcune ballerine (Irene Casarini, Rebecca Beltrame, Elisa Marci, Linda De Angelis, Giulia Sajeva ed Elena Rodilosso), coreografate da Michela Tartaglia, dell’arpista Irene Zanghì e del Duo Syrinx con Gabriele La Venia (flauto traverso) e Karen Minihan (danzatrice), alternate ai piaceri del palato in un’atmosfera affascinante per tutti i sensi.

Degustazioni all'interno della Mercantile

La serata, organizzata dai Comuni di Castagnole Monferrato e Vignale Monferrato (Al), con “Stabilimento delle Arti” di Alessandria, fa parte del cartellone di “Vignale in Danza”, festival, per la direzione artistica di Michela Maggiolo, ideato dal Comune di Vignale. Borgo che dal 1978 è sinonimo di danza, con la presenza nel tempo di artisti di livello mondiale, impegnati in spettacoli, momenti di formazione, stage e di giovani compagnie talentuose che hanno mosso i loro primi passi per, poi, spiccare il volo. Dall’idea di fondo del progetto di essere uno strumento di collegamento con il territorio, è nato lo spettacolo alla tenuta La Mercantile. Serata che fa parte di “Oro Monferrato”, circuito partito nel 2022 per mettere in risalto le eccellenze di 47 Comuni dell’Alto Astigiano, tra turismo, storia, cultura ed enogastronomia. Sabato 1 ottobre sarà anche l’occasione per scoprire il borgo monferrino di Castagnole, culla del Ruchè. Vino riscoperto grazie alla passione del parroco, don Giacomo Cauda, mancato nel 2008, che nella sua vigna parrocchiale trovò per caso, nel 1964, l’esistenza del vitigno. Con determinazione, aiutato dal sindaco dell’epoca, Lidia Bianco, e dall’insegnante Romana Valenzano, riprese la vinificazione del Ruchè.

Oggi il vitigno, noto nel mondo, con i suoi 150 ettari di vigneti, ha raggiunto importanti successi. Nel 2021 la produzione è stata di oltre un milione di bottiglie. Per informazioni e prenotazioni all’evento “La Via del Ruchè” (25 euro con spettacolo e degustazione): vignaleindanza@gmail.com oppure 3385877935.