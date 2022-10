Alex Del Piero si racconta: "La mia infanzia tra filari e vigne sulle colline del Prosecco"

Come si fa a raccontare con parole nuove la Grande Bellezza di una terra come il Veneto che ospita alcune delle mete turistiche più conosciute, amate e visitate al mondo? Attraverso i suoi siti Unesco, ad esempio. È questo il tema della nuova Guida di Repubblica, dal titolo Veneto Paradiso dell'UNESCO. Un fascino diffuso che non ha lasciato indifferenti i tanti personaggi intervistati nel volume, come Alessandro Del Piero, nato a Conegliano, nel cuore delle Colline del Prosecco (tra i nove siti materiali Patrimonio UNESCO), e ancora legatissimo a questa terra. Pubblichiamo un estratto della sua intervista.



Del Piero, qual è il suo primo ricordo legato al pallone?

"Un ricordo immortalato in una foto, la mia prima foto. Ci sono io piccolissimo, meno di un anno, in un prato con l’erba alta che quasi mi copriva, con un pallone giallo, più grande di me, che tenevo in mano, da seduto. Non l’ho mai abbandonato, in fondo, quel pallone. E ho cominciato presto a giocarci con i piedi".



Ha cominciato a giocare nel campo parrocchiale di Saccon, poi è approdato al San Vendemiano. Qual è il suo legame con i luoghi della sua infanzia e quali i ricordi più belli?

"Sono ricordi legati ai luoghi dove giocavo con i miei amici: il campo dietro casa mia, teatro d'interminabili partite, undici contro undici ma anche uno contro uno. E io c’ero in entrambi i casi, nel teatro dove ho sognato di essere in Champions League e ai Mondiali, e di vincerli. E poi il campo parrocchiale di Saccon, quello della mia scuola elementare, dove ho giocato il primo torneo, con la mia squadra in maglia gialloblù, poi nella mia prima squadra, il San Vendemiano, in maglia biancorossa, e lì sono rimasto fino ai tredici anni. Quando è cominciata l’avventura da grande”.

Da allora ne ha fatta di strada, sia a livello atletico che geografico: come descrive le Colline del Prosecco quando si trova all’estero?

"Con molto orgoglio, quando descrivo da dove vengo, dico che sono nato nella zona delle Colline del Prosecco, e mi rendo conto che lo conoscono tutti. Negli ultimi anni questo è diventato un “brand” fortissimo e ne sono contento, perché ha contribuito a fare in modo che tanta gente abbia scoperto i nostri territori".





Cosa consiglierebbe di visitare a chi vi si reca per la prima volta?

"Nel giro di un’ora, da casa mia, puoi arrivare al mare o in montagna a Cortina, nelle Dolomiti, e in tante fantastiche città d’arte, a cominciare da Venezia. Però quello che mi piace sottolineare è la bellezza del territorio, che vivi girandolo e scoprendo fantastici panorami collinari. Ma anche i sentieri da percorrere a piedi e in bicicletta, le vigne, i numerosi ristoranti e gli agriturismi, per una straordinaria esperienza enogastronomica, anche nella stessa Conegliano, che offre grandi opportunità in questo senso".

Conegliano, suo luogo di nascita, è uno dei borghi più rappresentativi di questo territorio: come la ricorda?

"Il mio primo ricordo legato a Conegliano è legato al suo castello, e ancora oggi se ci penso è la prima cosa che mi viene in mente. Quando ero piccolo, e non avevo visto ancora nulla, per me andare al castello di Conegliano era come confrontarmi con qualcosa d'imponente, enorme. Per me rimane ancora il simbolo della città, con l’armeria, la torre, i cannoni, il luogo da dove ammirare il panorama delle colline nei dintorni. Ma Conegliano, non va dimenticato, è anche una città che possiede un notevole patrimonio artistico, e ha dato i natali al grande pittore Giovanni Battista Cima, conosciuto come Cima da Conegliano".





Le Colline del Prosecco sono Patrimonio dell’Umanità UNESCO: crede che la candidatura e poi l’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento sia stato utile a far conoscere ancora di più questo territorio nel mondo?

"Sì, ha aiutato e ha dato risalto al nome della zona, oltre al suo prodotto di punta. Ha anche spinto chi vive in questo territorio - persone operose, dedite al lavoro - a dare il massimo, a fare ancora di più per il proprio territorio. È un motivo di orgoglio e di prestigio, e non è solo un riconoscimento vuoto. Ha contribuito a migliorare la mentalità delle persone e soprattutto ha riconosciuto una meritata visibilità mondiale".

Con il suo ristorante N°10 di Los Angeles è diventato ambasciatore della cucina italiana: cosa l’ha spinta a dare inizio a questo progetto e quali sono i grandi classici che non mancano mai nel menu?

"Secondo me la cucina italiana è la numero uno al mondo per qualità e varietà, anche se sono di parte come italiano e come proprietario di un ristorante italiano. Per me è stato importante fin da subito dare un tocco di familiarità e di "italianità" scegliendo nel modo migliore le materie prime. Pasta e riso non mancano mai, naturalmente, e anche un buon aperitivo con tanti assaggi di eccellenze italiane, che vengono particolarmente apprezzati".





Tra i vini ha scelto alcune delle eccellenze del suo territorio?

"Abbiamo un’ottima cantina, con tanta varietà, in particolar modo di vini italiani. Ovviamente anche della mia zona".



La vigna, le viti: che significato hanno per lei?

"Significano casa, perché dietro casa mia io giocavo a calcio in un campo diviso in tre parti: la ghiaia, l’erba e i primi filari delle viti. E poi c’era la vendemmia, i carri con l’uva sopra, la festa del Paese, la compagnia, e il sapore dell’uva. È qualcosa che mi riporta e mi riporterà sempre alla mia infanzia e al mio paese".