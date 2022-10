Il food delivery sostenibile: ordini il pasto, ma non scegli i piatti

Da una parte un algoritmo, che nel linguaggio sulfureo dei programmatori, o meglio, nella sua versione involgarita dal senso comune, dovrebbe essere sinonimo di “efficenza inumana”, dall’altra un ufficio di persone in carne e ossa che compilano elenchi fisici di consegne da fare. Da una parte il regno della scelta, che mette in mano al consumatore una lista infinita di pietanze, senza tener conto della disponibilità di materie prime presenti in cucina o della collocazione geografica dei ristoranti che le preparano, dall’altra un menù prestabilito da chi consegna. Da una parte notevoli costi di affiliazione che pesano sulle tasche dei ristoratori, dall’altra un modello di business che punta ai ricavi rifacendosi solo sugli “extra” ordinati dal cliente e mai sui pasti “base”. Ma, soprattutto: da una parte un modello di consegne incentrato storicamente sul pagamento a cottimo dei rider (oggi diventato “cottimo orario” dopo un accordo sindacale fortemente contestato siglato tra Ugl e Assodelivery), dall’altra un fisso orario di 14 euro (più un bonus in caso di pioggia).

“Un altro Glovo è possibile?”. La domanda me la pongo io perché Alessandro Nasi, giovane informatico co-fondatore di Djungle Studio, probabilmente non imposterebbe la questione in termini conflittuali. Certo, la competizione nel settore del food delivery, il mondo del cibo consegnato a domicilio da ciclo-fattorini, c’è ma il segmento di mercato su cui l’imprenditore digitale ha deciso di concentrarsi è più specifico di quello dei grandi competitor come Glovo, Uber Eats, Deliveroo o Just Eats e si incentra (per ora) quasi unicamente sul pranzo. Ma andiamo con ordine.

Djungle Studio. Alessandro Nasi, informatico, ex dipendente di Seat-Pagine Gialle, nel 2021 co-fonda Djungle Studio, uno startup builder che ha trovato ospitalità nel ventre della Fondazione Agnelli. Cos’è uno startup builder? “Uno studio che fa startup in serie - spiega -. Investiamo in validazioni di modelli di business e quando troviamo qualcosa che funziona la facciamo scalare sul mercato, per poterla poi vendere. Il nostro obiettivo è far acquisire le startup da aziende più grandi”. Detto in altri termini, Djungle Studio è un “incubatore esternalizzato”, le aziende possono usare questo laboratorio come un’espansione esterna del loro settore “ricerca e sviluppo” senza averci già investito prima e riducendo così il rischio d’impresa determinato da progetti che si potrebbero poi rivelare non funzionanti. “Perché le aziende, da noi, comprano startup che sono già state rodate sul mercato - prosegue Nasi -. Paradossalmente qui studiamo quello che di un’idea non funziona per poterlo modificare, la nostra attenzione è maggiormente rivolta ai punti deboli che a quelli di forza e in questo modo offriamo progetti solidi”. E tra i tanti progetti di Djungle ce n’è uno più solido degli altri.

Mammt è la startup di Djungle Studio che cresce più rapidamente. Come già il nome lascia intuire si tratta di un servizio di consegna pasti a domicilio che funziona tramite app, in cui il cliente non può decidere cosa ordinare, proprio come capita a una persona che passa a mangiare pranzo dalla mamma. “Il modello di Mammt è molto diverso da quello che si può trovare sul mercato in questo momento perché abbiamo ribaltato il paradigma del food delivery contemporaneo: da noi l’utente non sceglie quello che vuole mangiare - racconta il giovane informatico -. Questa differenza ci ha dato la possibilità di rivedere completamente il modello di business del delivery”. Come? “La prima cosa che volevamo validare era la delega, cioè capire se le persone sono disposte a non scegliere cosa mangeranno, accettando di affidare questo compito a un servizio. Poi, già che studiando il mercato ci siamo accorti di quanta varietà di cibo potessero offrire i piccoli ristoranti e gli esercizi del territorio, ci siamo detti: nella nostra offerta basiamoci solo su una rete di ristoranti locali, il più possibile vicini a chi ordina e facciamo scegliere a loro, in base a cosa hanno in cucina, cosa preparare”.

Qui una prima differenza di approccio con i colossi del food delivery: le altre app funzionano con l'utente che dice “io voglio il kebab del ristorante X”, ma magari il kebab desiderato viene prodotto in un locale che dista kilometri da dove si trova chi ha fatto l’ordine. In questo caso (cioè per Glovo, Uber Eats, Deliveroo) l’app calcola un percorso per il rider che lo conduce prima al ristorante e poi al cliente. Per Mammt, invece, non funziona così perché è Mammt stessa che sceglie cosa mangerà l’utente e in questo modo può optare per ristoranti che sono geograficamente più vicini a lui. L’ordine per il pranzo da parte del consumatore, inoltre, deve essere fatto entro le 11 e 30. È da quel momento che negli uffici di Mammt vengono disegnati i percorsi di consegna per i rider. Nessun algoritmo all’opera, quindi, ma persone in carne e ossa che fanno combaciare ordini e consegne, ottimizzando i tempi dell’impresa ma anche quelli di chi pedalerà. "Grazie a questo approccio noi sappiamo già dove sono i nostri clienti e quali sono i ristoranti da cui andremo a ritirare i pasti, per questo non abbiamo una flotta di rider sempre in giro per la città ma solo fattorini che hanno già tracciati completi per il servizio della giornata - spiega -. In un mondo che va verso l’imperativo dello ‘scelgo io’, noi abbiamo un approccio opposto”.

A Torino i rider della startup sono 30, a Milano (città in cui Mammt è arrivata questa primavera, ndr) circa 15. Oltre alla metodologia di lavoro, anche il trattamento economico che gli viene riservato è diverso rispetto a quello offerto dalla concorrenza: 14 euro l’ora, più un bonus in caso di pioggia. No al cottimo, perciò, anche perché in realtà sarebbe deleterio per lo stesso modello di business che Mammt ha deciso di intraprendere: “Per noi l’approccio stile Glovo non funziona perché rider sparsi sul territorio, gestiti a chiamata, produrrebbero ritardi”. La sostenibilità di questo approccio non tocca solo chi fa le consegne ma anche chi prepara i pasti. Per i ristoranti, infatti, finire su una delle principali app del food delivery costa e anche tanto: la media dei prezzi prevede 150 euro per aprire il rapporto con la piattaforma e un successivo 25-30% del costo di un pasto consegnato da versare all’app. Con Mammt queste spese non esistono: “È gratuita per gli esercenti e in più ha un altro vantaggio - spiega il co-fondatore di Djungle Studio -. Gli permette, essendo gli unici a scegliere il menù, di usare tutte le materie prime che hanno in cucina, senza sprecare nulla”. Ma chi sono i clienti della nuova app? Principalmente persone che lavorano in ufficio e che non hanno una mensa aziendale. Ed è anche per questo che Mammt accetta i buoni pasto: ha odorato la possibilità di fornire un servizio che sempre meno aziende hanno al loro interno.

Ma quanto valgono i pranzi? Secondo i dati elaborati dalla società quello del pranzo è un mercato che in Italia vale 4,2 miliardi di pasti all’anno, erogati per ogni lavoratore a tempo pieno. Tra questi sono 2,8 i miliardi di pasti preparati in cucine professionali (bar, ristoranti, mense collettive). Se il 15% di questo pacchetto è detenuto dalle mense collettive, il 10% (nel 2021) è in mano al food delivery. Parlando di euro: su 11 miliardi di euro spesi per i pranzi dei lavoratori, 1,5 miliardi sono andati nel food delivery.

Niente cottimo, niente soldi dai ristoranti: dove si guadagna? I numeri di Mammt. “Noi non guadagnamo sul pasto base ma sulle aggiunte extra richieste dal cliente. Non prendendo soldi dai ristoratori, infatti, il pasto base ci fa praticamente andare solo in pari con le spese - spiega Nasi -. Al momento prepariamo e distribuiamo circa 3mila pasti al mese ma stiamo crescendo”. Anche se, in questa fase, la crescita non è l’obiettivo principale, l’app sta avendo successo. Mammt è stata scaricata 20mila volte, produce 3mila pasti al mese (venduti tra i 7 e i 9 euro) e si avvia verso un fatturato di 150mila euro l’anno. “Cresciamo del 30% al mese, un ottimo trend, ma non è l’aspetto che ci interessa di più. Dobbiamo ancora studiare l’andamento generale del progetto e una crescita troppo rapida non sarebbe controllabile”, spiega il fondatore. Eppure, nonostante le prudenze, quelli di Mammt sognano in grande. “Cosa vorremmo fare in futuro? Affiancare ai ristoranti del territorio delle dark kitchen (cucine senza ristorante, gestite dal gruppo solo per il delivery) da cui far partire pasti il cui contenuto calorico e proteinico è studiato da un algoritmo. Vorremmo essere sostenibili in tutto, anche nelle diete”.

Mammt in numeri

Compenso rider: 14 euro l’ora (più bonus pioggia)

Pasti prodotti al mese: 3.000

Costo medio pasti: 7-9 euro

Crescita mensile del volume di affari: 30%

Business pranzi in Italia: 11 miliardi l’anno. 1,5 miliardi solo nel food delivery