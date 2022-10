Vino, in provincia di Alessandria alla scoperta delle "cantine accoglienti"

Una gita fuoriporta o qualche giorno in più per rilassarsi? Allora è il momento di andare alla scoperta dell’Alessandrino, una zona di ottimi vini, scenografici vigneti che dipingono le colline con i colori di stagione e accompagnano gli occhi verso i boschi. E poi tutto il fascino degli “infernot”, suggestivi luoghi fermi nel tempo, dove il vino riposa coccolato dal fresco delle pietre. Meno conosciuta turisticamente di altre zone del Piemonte, quest’area è ricca di piccoli tesori ben custoditi: abbiamo scelto per voi tre posti imperdibili tra gli oltre ottanta che recentemente hanno aderito al progetto “Cantine Accoglienti”, un’iniziativa della provincia di Alessandria che metterà presto in luce i tanti piccoli gioielli che cominciamo ad accompagnarvi a scoprire. Li potrete riconoscere dal nuovo marchio, una botte con le porte spalancate, e dalla cultura che hanno espresso nel nuovo disciplinare che li accomuna. Il progetto è coordinato da Alexala, l’agenzia turistica locale della provincia di Alessandria, con il sostegno della Regione Piemonte e realizzato in partnership con una dozzina di consorzi piemontesi del vino.

Villa Sparina

Una dimora patrizia risalente al XVIII Secolo, per rigenerarsi nel verde del Gavi: azienda vitivinicola, hotel e ristorante. In cucina, Graziano Caccioppoli, approdato qui dopo aver guadagnato una stella Michelin al ristorante San Giorgio di Genova. Se scegliete di soggiornare in una delle 33 camere, arredate coerentemente in stile vintage, potrete imparare da lui i segreti dei piatti migliori della cucina piemontese: tra le proposte di attività, infatti ci sono anche i corsi di cucina, oltre a trekking, golf, area wellness con massaggi e bagno turco, aperitivi all’aperto e cene in cantina. Lo scorso anno, la tenuta, che è proprietà della famiglia Moccagatta, ha conquistato il premio European Winery of the Year della prestigiosa rivista statunitense Wine Enthusiast.

La Raia

La Raia è un’azienda agricola biodinamica certificata. Si estende tra i Comuni di Novi Ligure e Gavi per oltre 180 ettari, dei quali 48 coltivati a vigneto, 60 a seminativo e i restanti occupati da pascoli, boschi di castagno, acacia e sambuco che proteggono numerose specie di animali selvatici. Insomma, un piccolo paradiso. Negli anni sono state restaurate le varie cascine dell’800 presenti all’interno della tenuta, tra le quali Borgo Merlassino, divenuto un piccolo agriturismo, e Locanda La Raia, ricavata da un’antica stazione di posta all’interno della tenuta. I vigneti – alcuni con piante di oltre settant’anni – affondano le radici su un terreno marnoso, calcareo che favorisce il tocco di mineralità tipico dell’uva Cortese. Cosa ci piace de La Raia? E’ un posto da idealisti: la famiglia che l’ha acquistata nel 2002 ha recuperato e valorizzato l’ecosistema originale attraverso un progetto di intervento ampio e ispirato ai princìpi biodinamici, vi ha affiancato un asilo e una scuola di indirizzo Waldorf-Steiner che servono i bimbi della zona e ha creato anche una fondazione che invita artisti, filosofi, paesaggisti, fotografi e architetti a vivere e sperimentare i vigneti, restituendo alla comunità attraverso il loro contributo culturale. Meglio di così…

La Giustiniana

Tenuta La Giustiniana

Le origini di questa azienda sita in territorio di Rovereto di Gavi, sulle propaggini piemontesi degli Appennini sono antichissime: già dal 900 d.c. negli annali della Repubblica di Genova si parla di un insediamento benedettino sulle colline prospicienti il fiume Lemme. Nel 1625 la proprietà passò alla famiglia Giustiniani, un membro della quale, comandante delle milizie Genovesi, difese vittoriosamente il Forte di Gavi, allora importante nodo strategico commerciale e militare, da uno dei molti assedi francesi.

Fu proprio la famiglia Giustiniani che in quell’epoca fece costruire la villa che in stile neoclassico ancora oggi domina dall’alto del poggio l’accesso alla tenuta, che prese da allora il nome di Giustiniana. Sotto la villa si estende la antica cantina seicentesca che è stata riportata agli antichi splendori con accurati restauri conservativi.