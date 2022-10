Miele italiano: annata difficile per la siccità (ma meglio che durante la pandemia)

“Molto aromatico, di colore ambrato chiaro, di cristallizzazione fine, con note gustative che gli assaggiatori assimilano al "sapore di cocco", fanno del miele di coriandolo una sostanza zuccherina da gustare tal quale, ma anche da abbinare a formaggi stagionati e meglio ancora alle carni, specie se di pollo”. Raffaele Cirone, presidente della federazione apicoltori italiani, descrive così quella che definisce “una new entry nel paniere dei mieli tipici italiani”. La sua scoperta in cucina sta allargando la diffusione di questa pianta, prima concentrata in Molise e Puglia, anche più a Nord, in areali di Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia. Per Cirone si tratta di una buona notizia in una stagione dominata dalla siccità e che si concluderà in autunno con un calo di produzione che, nelle stime più pessimistiche potrebbe arrivare al 20/25 per cento rispetto alle annate migliori. “La stagione produttiva 2022, salvo areali più sfortunati (come ad esempio nel bresciano e nella bergamasca), ha finora assicurato buone produzioni di miele, che la gran parte degli apicoltori considera ottime solo se confrontate con una serie storica di annate passate sfortunate. Il calo ci sarà ma è diverso dal dire che la metà della produzione nazionale è persa”.

Secondo la Fai sono “andati bene i mieli millefiori primaverili anche se il tiglio ha dato rese minori di quelle attese con medie di 10-12 chili in Piemonte. È tornata la produzione di acacia (il più richiesto dei mieli sul mercato) “anche se leggermente "macchiata" da fioriture contemporanee che rendono il miele di un giallo un po' più paglierino, il che toglie qualcosa al valore merceologico ma non certo alla bontà del prodotto. Per il castagno si parla di rese medie di 12-15 chili ad alveare. Un risultato simile vale anche per l'eucalipto nell'Agro Pontino. La produzione di miele di arancio è arrivata a 20-25 kg specie in Calabria e Basilicata, mentre ha sofferto in Sicilia. Altrettanto bene è andata la produzione dell'asfodelo, tipico miele sardo, che ha offerto fino a 30 kg per alveare.

“Nel complesso – spiega ancora Cirone - quella del 2022 è da considerarsi un'annata soddisfacente anche se non eccezionale. Una ripresa sostanziale, comunque, rispetto alle passate e davvero disastrose annate coincise con il periodo della pandemia”. E per “fortuna l’apicoltura è più resiliente rispetto alle altre filiere agricole e zootecniche, dove i costi delle materie prime ed energetici rischiano di far collassare le aziende. Il numero di alveari e apicoltori, infatti, aumenta ogni anno”.